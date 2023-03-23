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【隱形戰隊】戲中戲「阿旺」上身獲讚演技躍進　林子善力的表現再騷巨胸

娛樂 16:23 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉佩玥跟林子善組CP受歡迎。

《隱形戰隊》昨晚（22日）播出第13集，焦點落在林子善身上。對Shadow（劉佩玥Moon飾）勁有好感的女女（林子善飾），得悉Shadow被「衰老竇」苛索再婚費用後，加上發現Shadow未來後母太後生有騙財之嫌，遂與Shadow夾計「嚇走」未來後母。

二人直闖後母與其母親歎茶酒樓，在未來後母面前演出「悲情大龍鳳」，全程「阿旺」上身的女女猛話要食魚翅，又不斷用玩具車騷擾Shadow、兼吵著要見未來媽咪。

由於子善的戲中戲太勁，嚇得未來後母走夾唔抖，而子善將「道具眼鏡」反轉戴在頭上，絕對是神來之筆，網民都大讚精彩：「子善真係扮得好好笑，加埋佩玥真係好精彩」、「這套劇我覺得林子善很搶鏡」、「子善喺《隱形》好出位，演技大躍進，同劉佩玥好合拍」、「女女不紅，天理不容」、「睇一次笑一次」。

子善真係好入戲。（影片截圖）

林子善晒爆肌身型

據知，在今晚（3月23日）播出的第14集，子善將爆肌上陣大晒健身苦練多年成果，在官方釋出的預告片，滿身大汗的子善全程投入「健身晒肌」之旅，將「力的表現」展現得淋漓盡致之餘，近鏡更清楚看到他的胸肌極為發達，可以用「頂到上喉嚨」形容。

子善屈機爆肌片一出，網民睇到嘩嘩聲：「肌肉靠堅持」、「使唔使咁型呀」、「操到咁弗唔係型男仲係咩」。更有網民為子善打氣：「林子善做戲好掂，無論做乜角色都冇問題」、「佢演戲愈來愈穩重，加油！」

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劉佩玥讚超級暖男

其實早於劇集開拍前，子善與Moon這對CP已互笠高帽，相當有愛，Moon更對這位新拍檔讚不絕口，今次為二人正式合作，Moon笑稱子善待她如女兒般，事事關懷備至好窩心。

Moon更憶述指，子善曾向其爸爸發表「愛的承諾」：「有次我爸爸車我去拍攝現場，子善直情同我爸爸講：『Uncle我一定會睇住你個女，放心啦！』我真係好感動，佢唔係淨係得個講字，佢真係對我好好，非常之好，佢好care我感受，好尊重我啲意見，真係講講吓都想喊。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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