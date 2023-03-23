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【天氣概況】天文台擬增設「極端酷熱」提示　多區達35度或發出

社會 16:11 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

天文台擬增設「極端酷熱」級別。（陳國峰攝）

天文台回顧本港去年天氣情況，2022年本港平均氣溫23.9度，較正常高0.4度，是自1884年有記錄以來其中一個第六溫暖的年份。

台長陳栢緯預計，高溫情況情況仍會於今年持續，「都幾肯定會係頭十位」，計劃在酷熱天氣警告增設「極端酷熱」級別，當天文台總部及新界普遍地區達35度便會發出，他形容全球暖化的影響已「迫到埋身」。

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陳栢緯強調，新提示可提醒市民注意極端高溫情況，安排相應措施預防。不過天文台就無交代到，發出「極端酷熱」天氣提示後，會否視作惡劣天氣，應否緊急安排停課停工。

料6至10月「風季」

天文台預測今年進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋會有4至7個，屬於正常水平，料6月至10月會是「風季」。

由於受到全球暖化影響，今年的雨量是2,000至2,600毫米，屬於正常至偏少，但由於極端天氣漸趨頻繁，公眾仍要留意降雨可能會以暴雨形式出現。

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記者：蘇文軒

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