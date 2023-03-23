【播錯國歌】港協暨奧委會今與冰協會面　義務秘書長楊祖賜：冰協有很大改善空間

▲ 港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜會後表示，冰協有很大改善空間。（區綽彥攝）

冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，賽後主辦方播錯國歌。港協暨奧委會今日與冰協會面，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜會後表示，冰協有很大改善空間，又指明天港協暨奧委會有董事會會議，會議後再將看法和工作公布。

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當日帶隊出戰的領隊兼冰協秘書長關婉儀則在會後表示，「幾時都有改善空間」，一個機構幾時都有改善空間，今日仍未有結果，形容會面氣氛「okay」。她坦言，不擔心被懲處，「無得擔心」，問題出錯了就是出錯了。她又指，「當然覺得無辜」。

▲ 冰協秘書長關婉儀則在會後表示，「幾時都有改善空間」。（區綽彥攝）

被問到會面中有否澄清到誤會，如冰協早前被指沒有回覆到港協暨奧委會，關婉儀承認，會面中有澄清到誤會。她又表示，隊員心情沒有因事件受到影響，亦拿到好成績。

冰總主席簡揚傑亦有出席今日會面。

▲ 冰總主席簡揚傑(右)亦有出席今日會面。（區綽彥攝）

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記者：區綽彥