【謀殺伴屍】82歲未婚夫求歡不遂惹爭執　遭46歲狠婦打死伴屍2個月

▲ 美國一名82歲老翁因求歡問題，遭46歲未婚妻打死。（非當事人、iStock圖片）

美國發生一宗駭人聽聞的命案！喬治亞州一名46歲女子謀殺同居的82歲未婚夫，竟伴屍2個月，期間未婚夫的屍體逐漸腐爛，她仍不為所動。直至男方的繼女因很久未能聯絡上才報警求助，繼而揭發事件，女子被捕後透露與未婚夫的相識經過及打死對方的原因。

最新影片推介︰

綜合美國傳媒報道，82歲的退休卡車司機卡拉莫（Leroy Franklin Kramer Jr.），生前透過朋友介紹結識了46歲單身女子伍德（Tabitha Zelida Wood），兩人在一間快食店第一次見面，當時卡拉莫表示，自己厭倦獨居生活，感覺「孤單寂寞」，於是兩人開始交往。

伍德於2020年搬入卡拉莫的家，並於2021年訂婚。伍德表示，沒想到訂婚後，卡拉莫變得咄咄逼人，甚至會家暴。每當她拒絕與對方發生性關係，對方就會拿皮帶抽打她。事發當日，卡拉莫再次要求與她發生性關係，伍德再度拒絕，激嬲對方又用皮帶抽打她，兩人爭執之下，卡拉莫突然抓住她的頭髮，她聲稱當時用力踹了對方，並離家出走，直到翌日早上才回家。

▲ 46歲女子伍德涉謀殺82歲未婚夫。（網上圖片）

2個月後繼女報警揭發

伍德為了求和示好，主動做了早餐，但卡拉莫沒有出現，於是她去查看，竟發現卡拉莫留著鼻血躺在床上。伍德試圖搖醒他都沒有反應，但她竟然在卡拉莫的屍體旁邊睡了3天，最後她決定把屍體藏在家中。結果她伴屍超過2個月，直到卡拉莫的繼女未能聯絡繼父而報警求助，警方上到卡拉莫的家中始發現屍體。

由於當時正值夏天，溫度很高，屍體已出現嚴重腐爛情況。警方指出，法醫相驗結果指出，卡拉莫的死因為被鈍器與利器造成的外傷。而伍德被判惡意謀殺、兩項重罪謀殺、嚴重傷害，以及隱瞞他人死亡及金融卡竊盜等罪。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳