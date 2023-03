【東張西望】梁菁琳衣著受爭議曾撰文反擊　東張女神放棄做獸醫投身影視界追夢【多圖】

TVB節目《東張西望》捧出李旻芳、利穎怡、阮嘉敏等多位東張女神,有「東張小背心」之稱的落選港姐梁菁琳(Katerina)的衣著打扮經常成為網民討論焦點,梁菁琳曾被指採訪時的衣著過於性感,而她亦試過撰寫長文反擊。

【香港小姐】梁菁琳棄當獸醫成東張女神 採訪騷身段被封「東張小背心」【多圖】

東張小背心

28歲的梁菁琳為新一代東張女神,她曾以小背心造型進行採訪,被網民斥責她教壞小朋友。

她曾撰寫長文提到:「我在《東張》的第一個Feature Item(報導香港疫下的深夜食堂)播出的時候,網民談論的焦點並不是我所報導的餐廳和美食,而是我的衣著和身材。」

她認為:「冬天的採訪都能這樣『錯重點』, 夏天的就更不用說了。三十幾度的高溫,我總不可能穿著闊袍大袖像漢服似的衣裳跑去後巷視察或是一直在室外追著路人訪問吧,而且又有誰會希望工作時自己的衣服會被器材或是環境中的任何物體勾到呢?穿個小背心都能被視為賣弄性感,怪不得到了2022年還會有人認為香港小姐的泳裝問答環節與色情掛勾(笑)。」

被冠上「性感」

她有感而發:

世人淺薄,我們都會以貌取人,尤其是在不認識一個人的情況以下,我真的不意外會有人因為我的外形而給我冠上『性感』一詞。 但我實在無法認同『性感』二字形容的只是我的身體曲線──因為美人從來在骨不在皮,因為intelligence is the new sexy;)

她續說:

那些在網絡上義憤填膺地說我賣弄性感的觀眾們,我多麼希望你們能看見我的採訪技巧以及工作態度,給予我一些有建設性的意見。I'm waiting for you guys. I really am.

如果你們依舊認為身材不錯又穿得貼身一點就是賣弄性感,那請問你們又是否能看見我外貌以外的特質,並願意認真地分析了解我的口材思路還有答問技巧呢?

聲色藝俱全是每一位藝人都在追求的目標,能把自己的外型打理好絕對是一種不可或缺的重要能力。我認同外貌身材這種先天比例較重的優勢的確有利於抓住觀眾的視線,但能不能讓你們繼續注視着我,靠的就是我的實力。

我一直都在你們看不見的地方努力着,也希望你們願意給我機會,了解這個除了性感以外還能千變萬化的我:)