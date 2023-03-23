【體育盛事】香港國際七欖門票售出逾2.9萬張　欖總料開賽日逾3.4萬人入場

▲ 【體育盛事】香港國際七欖門票售出逾2.9萬張，欖總形容銷情理想，料開賽日逾3.4萬人入場。（梁偉榮攝）

香港欖球總會今日（23日）表示，今年3月31日至4月2日的「香港國際七人欖球賽」 需求強勁，至今已賣出逾2.9萬張門票，門票銷量和預計入場人數，已超越去年11月賽事的逾 2.7萬張門票。

欖總指，賽事尚有兩周便開鑼，至今已賣出逾2.9萬張門票，銷情較2022年理想。「七欖」 的社區關愛項目將於3月31日晚招待6,000名觀眾入場，預料開賽日入場人數將逾3.4萬人，主辦單位希望整個周末的入場數字相若。

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欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）說：「很高興『香港國際七人欖球賽2023』的門票需求保持升勢，而且大部分來自本地市場。2022年本地門票銷量創新高，相信今年的銷情更勝從前。我們也見到海外市場對 2023 年及 2024 年賽 事的興趣有增無減。有信心預計入場人數會超越受防疫措施限制的 11 月賽事，並且在月尾時突破我們定下逾3萬名觀眾的目標。」

隨著社會復常，香港商界於賽事期間簽訂了大量場內的賓客款待服務，以實質行動支持賽事。主層的廂座和廂房層的行政人員廂房需求量高漲，令賽事每年的商界廂座、廂房回租率維持90%以上。

而賽事的海外門票需求已逐步回復至疫情前水平，2000年代早期至2019年間平均每年吸引逾2萬名海外觀眾。目前海外門票銷量佔公開發售的20%，說明香港已再現亞洲國際都會的光芒。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，很榮幸能見證香港國際七人欖球賽全盛回歸。作為亞洲其中一項最受歡迎的體育盛事，活動將一連三天呈現既精彩又具節日氣氛的體驗給所有本地及海外觀眾。為熱烈歡迎全球旅客再臨及配合「你好，香港！」的宣傳活動，旅發局亦送出限量國際七人欖球賽門票給旅客，務求令他們享受賽事之餘 亦能感受香港盛事之都的活力。

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責任編輯：陳麗娜