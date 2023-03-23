  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 17:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】染疫考生可前往新蒲崗指定試場應考　考評局：即日確診者或可安排順延約15分鐘開考

社會 16:37 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

考評局指染疫考生可前往新蒲崗指定試場應考。（曾耀輝攝）

社會復常後舉行的中學文憑試（DSE）筆試將於下月21日開考，考生屆時仍須佩戴口罩應試。考評局今日（23日）公布，為應屆文憑試確診考生安排的「指定試場」，設於新蒲崗景福街的文理書院（九龍）前校舍，考生如於考試日早上感到不適，應盡早做快測，檢測陽性後拍照記錄，並致電考評局熱線，自行安排交通前往試場，遲到者有機會可獲彈性順延約15分鐘開考，考生另可選擇申請成績評估。

考評局今年無再劃一要求所有考生每日做快測，但仍要求考生每日赴考前量體溫及填妥健康申報表，如感到不適或發燒（38度或以上）便須做快測，並將陰性檢測結果連同准考證一同拍照，考試期間保留照片以便監考員抽查。虛報者有機會被取消考試資格（DQ）。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

考評局表示，核酸或快測陽性的考生，可選擇到指定試場應考。在非緊急情況下，即非考試當日，有關考生或其代表須盡快於辦公時間內致電熱線，或於辦公時間外透過電郵聯絡考評局公開考試資訊中心（PEIC），表明有意在指定試場應考。因染疫缺席考試者，可申請成績評估，最高獲評第5級。

緊急情況下，倘考生於筆試進行期間（即4月21日至5月18日）的考試日當天確診，並有意在指定試場應考，考評局指，考生必須在當日上午7時30分之前致電熱線或電郵聯絡PEIC，有關熱線屆時提早至每日早上7時開始運作。

考評局公開考試總監麥勁生解釋，考評局已徵詢包括衛生防護中心在內的多個部門以及學校代表意見，原則上染疫考生不得在正常試場應考，故在各校設特別課室供染疫考生使用，並非好的選擇，故決定採取高規格防疫措施。如考生到場後情況異常，可檢視其快測結果，或即場補做快測。

惟過往不時出現無徵狀感染者或「假陰性」檢測結果，倘考生於7時半後、試場學校於7時45分開始核實考生身份期間才揪出檢測陽性，考評局學校考試及評核主管朱舜隆建議，考生應盡快致電考評局，當局可聯絡指定試場，為個別考生安排押後約15分鐘開考；若考生未能趕及應考，亦可到場應考餘下的卷二，再按該卷成績申請整科的成績評估。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【DSE】英國語文科口試恢復考生每日快測取消　考評局仍發佈多項措施防感染
15:10 2023/03/08
【DSE】英國語文科口試恢復考生每日快測取消　考評局仍發佈多項措施防感染
【尤德獎學金】6名DSE成績優異學生獲獎　3人為狀元
18:53 2023/03/19
【尤德獎學金】6名DSE成績優異學生獲獎　3人為狀元
【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被裁定罪脫
今日 15:39
【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被裁定罪脫
【港區國安法】支聯會涉未向國安處交資料判囚　鄒幸彤及兩常委就定罪及刑期提上訴
今日 15:53
【港區國安法】支聯會涉未向國安處交資料判囚　鄒幸彤及兩常委就定罪及刑期提上訴
【天氣概況】天文台擬增設「極端酷熱」提示　多區達35度或發出
今日 16:11
【天氣概況】天文台擬增設「極端酷熱」提示　多區達35度或發出

你可能感興趣

【DSE】英國語文科口試恢復考生每日快測取消　考評局仍發佈多項措施防感染
15:10 2023/03/08
【DSE】英國語文科口試恢復考生每日快測取消　考評局仍發佈多項措施防感染
【尤德獎學金】6名DSE成績優異學生獲獎　3人為狀元
18:53 2023/03/19
【尤德獎學金】6名DSE成績優異學生獲獎　3人為狀元
【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被裁定罪脫
今日 15:39
【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被裁定罪脫
DSE 中學 中小學教育 防疫措施 九龍 口罩 發燒 學校 新蒲崗 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中
12:38 2023/03/22
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中