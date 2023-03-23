【DSE2023】染疫考生可前往新蒲崗指定試場應考　考評局：即日確診者或可安排順延約15分鐘開考

▲ 考評局指染疫考生可前往新蒲崗指定試場應考。（曾耀輝攝）

社會復常後舉行的中學文憑試（DSE）筆試將於下月21日開考，考生屆時仍須佩戴口罩應試。考評局今日（23日）公布，為應屆文憑試確診考生安排的「指定試場」，設於新蒲崗景福街的文理書院（九龍）前校舍，考生如於考試日早上感到不適，應盡早做快測，檢測陽性後拍照記錄，並致電考評局熱線，自行安排交通前往試場，遲到者有機會可獲彈性順延約15分鐘開考，考生另可選擇申請成績評估。

考評局今年無再劃一要求所有考生每日做快測，但仍要求考生每日赴考前量體溫及填妥健康申報表，如感到不適或發燒（38度或以上）便須做快測，並將陰性檢測結果連同准考證一同拍照，考試期間保留照片以便監考員抽查。虛報者有機會被取消考試資格（DQ）。

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考評局表示，核酸或快測陽性的考生，可選擇到指定試場應考。在非緊急情況下，即非考試當日，有關考生或其代表須盡快於辦公時間內致電熱線，或於辦公時間外透過電郵聯絡考評局公開考試資訊中心（PEIC），表明有意在指定試場應考。因染疫缺席考試者，可申請成績評估，最高獲評第5級。

緊急情況下，倘考生於筆試進行期間（即4月21日至5月18日）的考試日當天確診，並有意在指定試場應考，考評局指，考生必須在當日上午7時30分之前致電熱線或電郵聯絡PEIC，有關熱線屆時提早至每日早上7時開始運作。

考評局公開考試總監麥勁生解釋，考評局已徵詢包括衛生防護中心在內的多個部門以及學校代表意見，原則上染疫考生不得在正常試場應考，故在各校設特別課室供染疫考生使用，並非好的選擇，故決定採取高規格防疫措施。如考生到場後情況異常，可檢視其快測結果，或即場補做快測。

惟過往不時出現無徵狀感染者或「假陰性」檢測結果，倘考生於7時半後、試場學校於7時45分開始核實考生身份期間才揪出檢測陽性，考評局學校考試及評核主管朱舜隆建議，考生應盡快致電考評局，當局可聯絡指定試場，為個別考生安排押後約15分鐘開考；若考生未能趕及應考，亦可到場應考餘下的卷二，再按該卷成績申請整科的成績評估。

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記者：馮琪雅