【消費物價】2月通脹率按年1.7%升幅較上月放緩　惟消除新春影響實為2.1%

▲ 2月通脹率按年1.7%升幅較上月放緩，惟消除新春影響實為2.1%。（陳靜儀攝）

政府統計處今（23日）公布2月份消費物價指數，按年升1.7%；而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦為1.7%，較1月的2.4%低，主要是基本食品價格上升導致比較基數較高。

統計處提醒，必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在1月底，而去年則在2月初，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅亦為2.1%。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.7%）、煙酒（上升14.0%）、衣履（上升5.5%）、外出用膳及外賣（上升4.3%）、雜項服務（上升1.8%）、雜項物品（上升0.7%），以及交通（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.1%）、基本食品（下跌0.6%），以及住屋（下跌0.1%）。

政府發言人表示，將今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由2022年12月的2.0%微升至2.1%。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，儘管料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜