【ChatGPT】教大建議教職員以「6-P教學取向」　引導學生合理運用參考文獻並檢查其準確性

▲ 學術及首席副校長李子建。（湯致遠攝）

近日，人工智能（AI）生成工具掀起教育界討論，當中ChatGPT最備受關注。教育大學今日（23日）公布「AI生成工具教學策略」，形容有關科技「有助培養學生的創新思維」，故建議教職員根據「6-P教學取向」，評估學生的學習進程，引導他們自主學習，並計劃在必修的通識課程中，讓學生使用AI生成工具完成三個學分的「電子學習歷程檔案」（ePortfolio），應用實踐新科技。

「6-P教學取向」，詳情如下：

Plan（寫作計畫）：學生需計劃寫作的內容和結構，以有效回應一個議題、研究方向或問題。這與自主學習（Self-regulated Learning）的預備思考階段相對應，學生在這個階段設定目標並規劃下一階段的工作



Prompt（問題指令）：學生設計指令向人工智能文本生成工具提出問題，為討論和進一步探索提供資訊

Preview（預覽草稿）：學生預覽人工智能文本生成工具的輸出，檢查其準確性並刪除內容不一致的地方。學生在檢查人工智能文本生成工具的輸出時需要獨立思考，並主動搜尋其他文獻支持其觀點及論據

Produce （產出文章）：通過綜合人工智能文本生成工具的輸出和各種資訊來源，表達學生的個人觀點和見解，產出文章

Peer Review（同儕評議）：同儕評議可以改進文章，合理運用參考文獻，使文章更精確、內容更豐富

Portfolio Tracking（跟進學習歷程文件）：它與自主學習的自我反思階段相互匹配，涉及學生對寫作和學習過程的反思，以及制訂未來寫作和學習任務的策略



學術及首席副校長李子建表示，教師應積極擔當促進者角色，引領學生正確理解人工智能應用的優勢與限制，以負責任的態度善用新科技，並指不同行業都需要懂得人工智能的專業人才配合未來發展，如教育科技的應用、軟件開發、數據分析等。

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記者：梁凱婷