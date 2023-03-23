【引刀一快】誕下雙胞胎兒子後淡出幕前 楊采妮為照顧兒子剪短頭髮

90年代於香港出道的「玉女接班人」楊采妮，現今已經48歲，2017年楊采妮為老公邱韶智誕下雙胞胎兒子後，逐漸淡出幕前，一家四口定居新加坡。楊采妮應珠寶品牌邀請，日前飛到高雄參加高級珠寶展，當日她以一襲白色露肩禮服現身，身上配戴總值過億台幣的Schlumberger高級珠寶作品，高貴迷人，但最吸睛的是她竟然剪掉多年的長髮，以一頭清爽短髮示人。

席間訪問時，談到家中兩個寶貝仔，楊采妮笑不攏嘴，她說雙胞胎兒子剛過6歲生日，由於兒子好動，為了方便陪住他們作戶外活動、踢球，就索性把長髮剪掉︰

每天早上經常被小孩笑聲吵醒，現在凡事都會以家庭為重，就算接工作，都會優先考慮要如何兼顧家庭。在家專心帶孩子3年多，兩個小男孩和兩隻狗女都很開心。

今次出埠工作前，兒子都問了她很多問題，她說︰「佢會問媽咪你去哪裡？做了什麼？」更會倒數她回家的時間。

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久未在幕前露臉的楊采妮，有感疫情3年，是上天給予她時間在家專心帶小孩，她惟有全力以赴︰「我現在最大的案子就是我的孩子，我要把這個案子好好做好。」但她也坦言懷念幕前︰「很想念工作的感覺。」楊采妮透露今年結婚10週年，與老公依然甜蜜蜜，又大讚邱韶智開通︰「我先生其實任何時候都很支持我去做我自己想做的事情。」

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