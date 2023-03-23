【張國榮離世20年】港鐵X美紙聯乘免費展覽　葛民輝親述製1:1哥哥雕像點滴

▲ 葛民輝細訴為張國榮造雕像的經過。

一代巨星張國榮離世20年，《美紙》跟港鐵聯乘合辦的《你在我心張國榮20年創作展》，將邀請多位著名藝術家及設計師聚首一堂，講述與哥哥曾經邂逅或刻骨銘心的故事。

展覽參與藝術家包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文、Cuson Lo、Paul Lung、Man僧、塵阿力、Pen So、Tom Wong、Terence Choi及Isaac Spellman巫男；以及邀得A super crazy Monster Director葛民輝聯乘牛大米總設計張國榮1:1半胸雕像。

▲ 《美紙》跟港鐵聯乘合辦的《你在我心張國榮 20年創作展》

多位與哥哥合作的名人都會提供承載珍貴回憶及蘊藏深刻意義的紙品作展出之用，包括林敏驄、谷德昭、陳幼堅、關錦鵬、文雋、文念中、吳里璐等，訴說一個個關於哥哥令你快樂也令你癡癡醉的故事。

而葛民輝更製作1：1張國榮半胸雕像成為焦點，平時喜笑顏開 的葛民輝都一本正經。他解說製作過程並不簡單。「適逢今年唱片公司想推出一張收錄張國榮未曝光歌曲的專輯，希望邀找設計一個特別的封面，不想只用舊相，於是想到了不如做一個雕像，但時間相當緊迫，農曆年前已要進行，趕及在3月出碟。」

▲ 阿葛分享製作點滴。

葛民輝跟團隊以及內地藝術家牛大米合作，以張國榮的不同相片作參考，倒模出雕塑的原型，再鍍上青銅色調，製作出這個1:1的半胸雕像，在頭髮及五官部分特別精緻，阿葛笑言：「幸好內地的藝術家都好喜歡張國榮，做出來像真度很好，不會似一些外國figure，把中國人樣子都變了。」

他又細訴同哥哥的點滴：「我同哥哥比較少合作，唯一是在《豪門夜宴》同戲但不同場，他後期再出唱片時，都少去電台做訪問，他對我來說像巨星，未必敢去接近。雖與他未算親密，但從梅姐口中知道哥哥的工作態度，所以好佩服他，值得我們學習。」

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而展覽上多位與哥哥合作的名人都會提供承載珍貴回憶及蘊藏深刻意義的紙品作展出之用，包括林敏驄、谷德昭、陳幼堅、關錦鵬、文雋、文念中、吳里璐等，訴說一個個關於哥哥令你快樂也令你癡癡醉的故事。

《你在我心張國榮20年創作展》由3月23日至4月6日於香港站 (已付車費區域近C出入口)舉行，市民入閘後免費進入展覽區。