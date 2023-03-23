【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機

▲ 瑞士驚傳一家5口集體自殺致4死1重傷。(示意圖)

度假勝地瑞士上年3月，驚傳一家5口集體墮樓致4死1重傷，悲劇中惟一倖存者為15歲兒子；當地警方展開近1年的調查，如今發現41歲媽媽及其孖生妹妹以「陰謀論」，說服全家進行「集體自殺」。

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綜合外國媒體報導指出，悲劇發生於去年3月23日，瑞士蒙特魯（Montreux）一個單位，41歲媽媽Nasrine Feraoun原為一名眼科醫生，與雙胞胎妹妹Narjisse Feraoun、40歲丈夫Eric David、15歲兒子及8歲女兒同在單位內，上午7時左右開始，他們陸續在5分鐘內從7樓陽台一躍而下，其中兒子一度陷入昏迷，並在接受治療後痊癒，但對於案發過程已失去記憶，其餘4人全都身亡。

瑞士警方經過1年的調查後認為，這是一場精心策畫的集體自殺案，從驗屍報告顯示，死者生前並沒有任何掙扎跡象，也沒有毒品反應，更似是早有預謀集體自殺。

先刻意搬來梯子以跨越圍欄抵達露台，有目擊者聲稱他們整個跳樓過程沒有任何尖叫。

據報導指出單位內堆滿大量食物、藥物及生活用品，全部存放得井井有條。鄰居指他們生活得像隱居，幾乎與世隔絕，而且都是獨來獨往鮮有外出，只有雙胞胎姐妹會出外工作。而媽媽及8歲女兒並未在地方當局登記戶口，也沒有到學校上課，是留在家中自學。



種種跡象表明，他們非常害怕政府介入他們的生活和隱私。

而事發當日2名警員曾在一家人自殺前的早上6點15分抵達案發單位，質問家中15歲的兒子為何沒有去學校上課。警官回憶說:

當時敲了敲門，聽到有人問:「是誰呀?」但當回答自己是警察後，單位內瞬間安靜了。

最終警員選擇離開，而一家人在不到1小時內集體跳樓。

據法國媒體報導指男死者Eric David在法國富人區Marseille長大，就讀名校Ecole Polytechnique，41歲太太Nasrine Feraoun原為一名眼科醫生，與雙胞胎妹妹Narjisse Feraoun就讀過巴黎菁英名校亨利四世中學（LyceeHenri-IV），她們的母親是牙醫。

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責任編輯:王明芳