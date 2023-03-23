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【公私營合作】明德醫院下月起為公院輪候手術病人推9折優惠　擬推更多套餐式優惠

社會 17:23 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

明德醫院指，下月起會為公院輪候手術病人提供9折優惠。(陳展棋攝)

私家醫院近年逐漸推出套餐式收費服務。明德國際醫院表示，該院自2019年開始增設定額收費套餐。明德醫院醫務行政總監張永基表示，現時有50多個套餐項目，涵蓋多個專科，當中包括公立醫院輪候時間較長的髖關節置換術，以迎合市民需要。該院亦計劃於下月起推行醫管局轉介優惠，正如醫管局輪候手術的病人，可獲醫院費9折的優惠，至於醫生費用不包括在內。

張永基指，50個套餐式收費項目，包括骨科的等多個專科的套餐，以髖關節置換術而言，不同部位約17至18萬不等。他指，該院設有專門報價的部門，以讓市民接受服務時更放心。另外，院方亦計劃於4月起推出管局轉介優惠，轉介至該院進行手術可獲全單9折，醫生費用不包括在內，但相信部分醫生亦會提供優惠。

醫院目前有104張病床，當中主打的產科佔22張病床。受到出生率下跌及疫情的雙重打擊，醫院的產科住院率會否減少?醫院表示，疫情下產子數目仍維持穩定，復常後查詢未見有明顯上升，仍然需時觀察趨勢。不過該院強調，內地來港產子的孕婦少於5%，相信不會對產科住院率有很大影響。醫院未來計劃，增加多一間成人加護病房至三間，為病人提供更好支援，但目前未有相關時間表。

疫情期間，醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，整體私家醫院病床使用量未如預期，呼籲更積極配合轉介安排。張永基表示，起初收症方面的問題來自多方面，該院後來曾動用20%病牀接收港島西聯網的病人。張永基表示，現時已與聯網已有緊密聯繫，相信未來合作轉介機制十分懲固。

院方亦表示，醫護市場人手方面面臨競爭，不過目前醫院醫護的流失率低，又相信復常過後，部分外流的醫生會陸續回港。對於近期公立醫院發生連串事故，醫院表示已全面檢查天花及懸掛設備，亦會聘請獨立承辦商檢查，強調「唔會要員工戴頭盔返工」。

 

記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復常後查詢未見有明顯上升，相信需要一段時間才能觀

 

 

 

 

50+
髖關節置換術 膝頭 17萬3 18萬
骨科的套餐
每人情況唔同
做報價
如政府 報價 積極配合

 

明德國際醫院表示，

手術 疫情 醫生 明德國際醫院 私家醫院 公立醫院

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