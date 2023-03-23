【育兒心得】細路黑面家長好易焫著失理性　專家教用一招管教抑制怒火

▲ 爸媽面對孩子黑面，要抑壓怒火，以愛去管教小朋友。（《熊抱青春記》電影照）

「提佢是為佢好，為什麼要對我黑面？」

「明明是佢自己做錯事，憑什麼對我黑面……」

「放學回來十問九唔應，好似全世界都得罪左佢……，都唔知佢想點？」

「我又要返工，回來又要煮飯，做家務，我都未黑面，佢憑什麼？」

以上說話或感覺，大家是否似曾相識? 不論在工作上，或朋友聚會，久不久都會聽到作為父母或管教者，發出類似帶有莫明憤怒，又有幾分委屈的分享和慨嘆。

明明是好心提醒，不想孩子撞板或有失誤；又或是孩子自己犯錯，反而先發制人，黑口黑面，不肯認錯；更甚者，面對少年子女，明明早上返學心情很好，有講有笑，怎知放學回來，就目無表情，十問九唔應，真的不知對方在想什麼，嬲什麼……這對很多家長來說，真的不容易接受和理解，甚至因此無名火起，有時衝突亦由此而生。

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我們可有細心想過孩子/少年人「黑面」的原因？

放學回來「黑面」的孩子

經歷了一整天學習，應付學校及學習上的要求，與老師和同學的相處，我們不知道他們經歷了什麼。或許是被老師責罵，被同學欺凌，又或是與好朋友爭執。正如經歷了一天辛勞工作的成人，身心都可能感到疲累，不想說話，只想收起自己靜下來喘息一下。作為家長，不需這麼快就對號入座，覺得孩子黑面是針對自己的直接回應，又或是認為孩子無禮貌，不尊重自己而生氣。

犯錯後「黑面」的孩子

不少家長容易認為，「黑面」不回應是孩子拒絕認錯的表現，所以更生氣。但大家又有否想過孩子目無表情，不肯回應，可能正因為孩子剛經歷完事件，知道自己犯錯，處於害怕不安中，於是身體與面部表情都僵硬了，不知如何應對，亦害怕面對。

此刻，如家長只是不停的追問原因，又或是急於要孩子認錯承擔責任，一旦遇到無反應，或仍是企定定，問極不回答和沒有行動的孩子，往往便會認定孩子硬頸，固執不認錯。但如果家長夠細心，就會想起孩子在校或在一些場合，曾被稱讚受教，有責任感，會認錯。說到這裡，相信大家猜到筆者想表達的是，如果孩子在犯錯後，成人明白他的心情，不論是在惶恐不安中，還是因其他因素未預備好，成人如願意容許他「黑面」，給他時間安靜，不急於要處理，在他準備好時，再處理事件，再鼓勵孩子道歉（如真有需要），孩子表現是否會不同?

好心提醒反令孩子黑面

相信家有少年人的成年人，差不多都會經歷過，好心提醒對方，往往換來不耐煩，黑面回應，成人一定不好受，但似乎理性上又明白，這是青春期階段孩子的特性，包括身體荷爾蒙的改變及自我形象的建立階段，情緒波動特別大。別忘了，其實你我都曾經歷過這階段。

為什麼不能面對孩子黑面

就如以上最後一點提到，即使是理性和知識上明白，但面對孩子對自己黑面和不回應時，總會很容易俗稱「著咗」，易憤怒和失去耐性，甚至引發與孩子爭拗，不歡而散，最後又落得自己鬱鬱寡歡，委屈受傷。

這刻，筆者很想邀請你回想最近一次面對孩子黑面時，除了出現不被尊重和被挑戰權威的憤怒感覺外，有沒有同時出現被拒絕、不被需要的悲傷感受？如果大家覺察到有以上感覺而有所反思的話，我要恭喜你，你將離真正了解你的孩子不遠了。我相信你將越來越少機會經歷孩子對你黑面的情況，因為你已開始明白孩子黑面有其個人的原因和需要，並非因為你，亦非要挑戰你或拒絕你。

以愛去管教包容

筆者想借用聖經哥林多前書13章愛的篇章第4節首兩句，「愛是恆久忍耐，又有恩慈……」作為總結。管教及培育孩子健康成長，實在是一件非常不容易的任務。單單以「我很愛孩子，為他好，什麼都以孩子為出發點」，卻不斷經歷「點解我對佢咁好，咁愛錫佢，佢都感受唔到，仲成日比面色我睇，又唔理我，都唔知佢想點?」

因為愛不是單單一廂情願的付出，對方就一定明白，接受。孩子會不斷成長，有自己的想法，作為父母或照顧者，需要有心理準備，以愛一直陪伴他們走這漫長的人生路，即包含著無限的忍耐和理解，以及包容孩子成長中不同階段的轉變及情感表達的需要。

要能恆久忍耐地陪伴孩子同行成長路，恩慈便是鑰匙，恩慈是指因著體貼、憐恤及顧念對方，所帶出來的親切仁慈和藹殷勤的言語、笑容及舉動。簡單而言，如父母或照顧者在面對孩子「黑面」時，不是即時以自己的感受為出發點，而是能從孩子的經歷、角度，試圖明白他的感受出發，相信便能自然流露出讓孩子感覺親切和藹的言語去關心孩子，或容許孩子有自己的安靜空間，不壓迫或不急於追問。

當孩子感覺被尊重，明白，孩子準備好便會表達。更重要的是，在任何事上，你的明白與包容孩子當刻的真感受，會讓孩子更快懂得處理自己不快或複雜的情緒，就能更從容面對可信可靠的你。久而久之，彼此的互動關係將會很不同。

雖知道說易做難，但大家如能真的想通了，過了自己心理那一關，就會經歷與孩子關係的轉變，孩子的「黑面」就沒有什麼好怕，沒什麼好嬲了。

原文標題為「以愛管教愛『黑面』的孩子」。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 服務總監鄭琼