【公院人手】9名大灣區醫生已獲醫委會註冊 下月將來港

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醫管局主席范鴻齡表示，9名大灣區醫生已獲醫委會註冊，全部是專科醫生，當中5位是呼吸外科、其餘來自傳染病科、心血管科、麻醉科及放射科，下月將來港，將於九龍中、九龍西及新界西不同醫院工作。另外，第一批70名大灣區護士將於4月來港。范鴻齡表示，這批護士部分年資超過20年，平均年資為8年以上。

范鴻齡表示，感謝廣東省衞健委進行筆試及口試，揀選精英進行交流，以安排活動讓這批醫生及護士熟習，形容計劃是好的開始。

醫管局公布醫生最新流失率，其中醫生流失稍為和緩至7.2%，較去年年底的8.1%低。全職護士流失率就為11.2%，較去年年底的10.7%上升。范鴻齡指，直至今年1月底，離職人數有455名，但全新聘請511名醫生，因此人手仍然有增加，不過流失的是有5-10年經驗的醫生，形容「流失的是經驗」。

至於退休延任計劃方面，未來5年退休的醫生當中，320名醫生中考慮延任，佔退休人數的79%。未來5年退休的護士中，1002名護士考慮延任，佔退休人數的43%。他指，部分醫護未作出決定，會逐個作出聯絡。他指，醫管局置業貸款優惠反應理想，收到930份申請書，大部分是前線人員，希望於今年年中前可以落實貸款安排。

醫管局行政總裁高拔陞下周會參加由政府合辦的招聘會，亦會聯同中大及港大於海外招聘，與醫科生見面，踏出第一步，除了英國外、澳洲亦是目標的地點之一。高拔陞指，過去多年醫生有約300個空缺，醫生填滿仍然困難。范鴻齡表示，要聘請外國的醫生並不容易，回來香港是重要決定。他表示，如於招聘會表達會有興趣，會有專人聯絡，解決住屋及教育問題。

「唔期望全部同意簽哂返來比我地，但已帶埋合約，肯簽就即刻簽。」

高拔陞表示，相信不少當地的醫科生符合海外醫生特別註冊的要求，如想返到本港工作，可以即時提供合約。他表示，會見海外醫學院的學生，讓他們更早知道醫管局提供的待遇及培訓，亦歡迎外地來港工作的醫生，當中部分較少見病人的專科並不需要廣東話的要求。他表示，招聘人手數量言之尚早，要前往了解意願後，才再作公布，不過對招聘意願樂觀。

被問到與大學、及衞生署到外地搶人才，會否比大會搶回人才。范鴻齡表示，計劃是由政府駐倫敦辦事處協調，醫管局會與兩間大學及衞生署一同前往。

范鴻齡：唔同醫生有唔同需求，可以全部搶回返來，有些可能去大學、醫管局及衞生署，每搶到的人才是香港得益，愈搶得多愈好。

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記者：陳展棋