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【高官外訪】陳茂波周日訪星馬　楊潤雄下周一啟程赴荷蘭

政治 17:00 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳茂波周日啟程訪星馬。（資料圖片）

財政司司長陳茂波將於星期日（26日）啓程前往馬來西亞和新加坡進行訪問，促進香港與兩地之間更緊密的金融和商貿聯繫，並向當地介紹香港在經濟、金融和創科方面的最新發展。
 
陳茂波將於26日至28日到訪馬來西亞吉隆坡，與當地官員會面和商界領袖交流，向他們介紹香港經濟情況和粵港澳大灣區市場的龐大潛力。在吉隆坡期間，陳茂波會到訪多家企業，了解當地相關業界的最新發展。他也會在馬來亞大學發表主題演講。
 
陳茂波28日會轉往新加坡至30日，與新加坡官員、商界人士和企業代表會面。亦會參與多項交流活動及研討會，包括在新加坡國立大學舉行的講座擔任主講嘉賓；以及出席由《南華早報》主辦的研討會並發表主題演講等。

楊潤雄下周一啟程訪問荷蘭。（資料圖片）

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將於下周一（27日）晚上離港，出訪荷蘭阿姆斯特丹及海牙。
　　 
在荷蘭期間，他會於海牙與荷蘭負責文化事務及體育事務的政府官員會面交流，出席香港設計中心在當地的活動，以及到訪文化藝術及體育設施。
　　 
楊潤雄將於31日（阿姆斯特丹時間）啓程返港。他離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化體育及旅遊局局長。

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責任編輯：林曉君

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