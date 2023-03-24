【親親大自然】福建中學附屬學校飼養愛情鳥 培養學生爆發愛心

▲ 兩隻鳥兒色彩斑斕、歌聲清脆，可愛非常，成為校內「新星」

個個都講人工智能ChatGPT，我又試吓問理應沒有人類感情的人工智能，我問「如何培育學生關愛」，AI回答簡短版說：「培育學生去愛需要創造一個愛的環境，培養同理心，強調關懷他人的重要性，教授實踐愛的技能，鼓勵學生參與公益活動。」我再問「有什麼實際例子？」AI就重複上述的答案，不如我教AI。

油塘區有一間小學，由校長與同事們以身作則，透過身教去讓學生感受到關懷，學校一直有兩位深得學生喜愛的「吉祥物」兩隻可愛的貓咪波板糖和荳荳，後來，學校大家庭又增添新成員，有家長送了一對愛情鳥給學校。兩隻鳥兒色彩斑斕、歌聲清脆，可愛非常，成為校內「新星」。在教職員悉心照料下，毛孩們都生活得健康愉快，同時校內學生又有機會多接觸不同動物，了解牠們的特性，以及培養愛心。

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愛情鳥夫婦在學校誕下愛的結晶，學校職員悉心為牠們的寶寶張羅，找來舒適的盒子作「產房」，又送上粟米、南瓜等營養豐富的食物，讓鳥寶寶健康地成長。 由於鳥兒一家需要在靜處好好休養，校長知道學生們惦掛著牠們的情況，又對鳥寶寶的成長感好奇，特意安排在鳥居附近設視像鏡頭，讓學生都可以緊貼牠們每日的生活狀況，順道作自然教育。

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教學生學關愛小生命

這間「愛心爆棚」的學校就是福建中學附屬學校，校長徐區懿華深明，學業固然重要，但學業成就出色的人才比比皆是，有同感心､自律、能融入群體的人，才能在個人成就上綻放異彩，因此她在確保學生掌握優良的學術水平外，更積極將學生培育成為才德兼備､專注自己､關懷他人､理解世界的下一代。

我相信，不論科技怎樣發達，即使AI說話、機械人像真度達百分百，人與人之間、人與生物之間的感情仍是唯一無可取代，徐校長與老師們以身教學生學懂如何關愛生命、與自然互動，並了解自己在環境中的角色，肩負起照顧弱小的責任。學生在愛護動物的薰陶下都變得有愛心、同理心，真正做一個有愛、懂得愛的人類。

文章獲香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸andfriends」 授權轉發

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