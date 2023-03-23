【司法機構】最高人民法院副院長籲香港不斷完善司法制度　張舉能：努力探索改革措施

▲ 張舉能(左3)早前率團，訪問粵港澳大灣區內地城市。（廣東省最高人民法院微博圖片）

終審法院首席法官張舉能早前於3月20日至22日率團，訪問粵港澳大灣區內地城市。最高人民法院副院長楊萬明，星期一上午在深圳會見張舉能率的訪問團。楊萬明表示，希望香港司法機構嚴格依照《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，不斷完善特別行政區司法制度和法律體系。張舉能就指，中共二十大報告提出「完善特別行政區司法制度和法律體系」，司法機構予以高度重視，將繼續努力探索改革措施。

內媒報道，楊萬明星期一上午在深圳會見張舉能。楊萬明指，希望香港司法機構嚴格依照《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，維護特別行政區憲制秩序，不斷完善特別行政區司法制度和法律體系，持續加強兩地司法交流合作。他續指，粵港澳大灣區建設是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，希望兩地司法同仁緊抓歷史機遇，為粵港澳大灣區建設、國家法治建設貢獻力量。

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張舉能表示，中共二十大報告提出「完善特別行政區司法制度和法律體系」，香港司法機構予以高度重視，將繼續努力探索改革措施。他指，習近平在香港回歸二十五週年紀念大會的講話中兩次提到普通法，支持香港保持普通法制度，肯定香港特區司法機關按基本法獨立行使審判權，香港司法法律界備受鼓舞。在「一國兩制」方針下，香港司法機構將繼續全面準確實施《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，與內地人民法院加強交流互鑑，深化司法合作，為保持香港獨特地位和優勢、促進香港融入國家發展大局，發揮更大作用。

廣東省高級人民法院院長張海波有出席會晤。

香港司法機構代表團分別在最高人民法院第一巡迴法庭（第一國際商事法庭）、廣東省高級人民法院召開專題座談會，參訪深圳市中級人民法院、廣州知識產權法院、廣州互聯網法院、橫琴粵澳深度合作區人民法院等，與內地法官進行交流。

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責任編輯：區綽彥