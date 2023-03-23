【倡廉教育】保良局李徐松聲紀念幼稚園參觀廉署總部　獲廉政專員胡英明親自迎接

▲ 廉政專員胡英明向學生派發特製證件。(廉政公署提供)

廉政公署一直致力向兒童推廣倡廉教育，署方今日(23日)安排保良局李徐松聲紀念幼稚園約20位高班(K3)學生，步出每天上課的紅磡校園，到北角廉署總部大樓，參與廉署首次舉辦的「ICAC兒童教室」活動。廉政專員胡英明亦親自到場歡迎這20位學生，為他們打打氣。

廉署人員以及廉署德育計劃的吉祥物「小啡豆」，帶領學生參觀廉署展覽廳內的模擬錄影會面室和列隊認人室，向他們簡介廉署的設施，從中令他們對守規、守法的概念有基本認知。

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胡英明向學生們逐一派發特製廉政主任證件後，便交由廉署同事跟小朋友分享由廉署製作的兒童繪本《花開的時候》，透過種植小盆栽的故事帶出盡責及關愛的正面信息。其後廉署人員更帶領小朋友進行繪本的延伸活動，大家都樂在其中。

胡英明十分感謝辦學團體全面支持和配合，並讚揚學生們在過程中積極參與：「兒童是未來香港社會的主人翁。廉署致力舉辦多元化的幼兒教學活動，讓他們從小學習正直、誠實、不貪心等正面價值觀，並可初步了解廉署工作，有助他們長大後了解貪污禍害、向貪污舞弊的行為SAY NO。」胡英明又鼓勵學生們長大後加入廉政公署，將來合力打擊貪污罪行，成為守護香港廉潔未來的新力軍。

「ICAC兒童教室」期望未來有機會與不同辦學團體合作，讓更多學童參與有趣的廉署教學活動，認識廉署和培養正面價值觀。

另外，胡英明今午亦出席位於粉嶺的東華三院曾憲備小學校舍設施命名典禮。胡英明在致辭時表示，小朋友是國家及香港的未來，小朋友成長路上，學校生活佔非常重要位置，求學時所學到的知識直接影響每位同學的思想發展和價值觀。胡英明亦補充，現今國家發展一日千里，經濟和民生方面有好大進步，勉勵年輕一代深入了解國家發展，培養民族意識，立志為回饋社會盡一分力。

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責任編輯：蘇文軒