【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康

▲ 爸媽們不妨悉心設計兒童房，為仔女打造小天地。

兒童房作為小朋友逗留時間最長的私人地帶，房內的傢俱及設計都需要因應他們的成長需要而作出改變，否則有礙身心發展。今集《靚太安樂窩》請來兒童傢俬專家Bill和大家分享兒童房安全設計及揀選家具的注意事項。

▲ 兒童傢俬專家Bill。(文子健攝)

兒童房主要功能

▲ 可以揀選美觀、實用及安全兼備的兒童房床位。(文子健攝)

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1) 學前階段：小朋友需要有足夠的活動空間走動及發揮創意。因此，兒童房可主分為玩樂區及休憩區。傢俱上，需增設安全措施，如圓角、軟墊、防撞膠條及避免擺放重型家具。

2) 學習階段：小朋友開始適應上學讀書，所以可清走部分玩具，增添讀書枱凳及有護眼功能的照明燈。傢俱方面，可使用多功能組合傢俱，隨着小朋友成長而靈活組裝及改裝。

3) 12歲以上、青春期階段: 小朋友渴望擁有獨立私人空間，亦未必再喜歡充滿童真的卡通設計。因此，房間設計可以簡約型格為主，以配合他們的成長需要。

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兒童床架

▲ 如果小朋友只有2-3歲，可以揀選床面離地面約20cm高度的單人床。(文子健攝)

父母可以按照小朋友歲數去揀選床位的設計。若子女只有2-3歲，建議選擇床面離地面約20cm高度的單人床; 3-4歲的小朋友，建議選擇床面離地面約40 cm高度的單人床。

如果家中有2個小朋友，可選擇上下格床，比較節省位置，其餘空間可擺放讀書枱櫈。方便工人姐姐照顧小朋友的話，可以揀選子母床。

兒童學習桌椅

▲ 符合人體工學的書枱，可因應學習需要調校合適斜度。(文子健攝)

隨著子女年齡增長，兒童學習桌椅的高度亦需同步地作出相應調節。一張符合人體工學的書枱和椅子可以因應多種類的學習需要及兒童身高，去調校合適高度和桌面斜度，避免出現近視、寒背問題，有助高效又健康地溫習。

Bill亦指出，香港地普遍樓宇都有窗台設計，不少人為了善用每一呎就將窗台改裝成書桌。一般而言，設計師或裝修師傅會因應成年人的身高去設計書枱高度，不過未必適合小朋友。

窗台變書枱的高度約75 cm，小朋友的高度只能夠到50cm，父母需要額外添置一張高櫈，才有機會適合小朋友。

衣櫃/書櫃

家居危機處處，手指被櫃門夾到而受傷更是時常發生。因此，揀選設有油壓式設計(soft closing)的書櫃、衣櫃或抽屜，在開關時可產生緩衝效果，更不會有碰撞聲音，避免意外發生。

另外，不少家長都會因節省地方位置而揀選又高又薄身書櫃，建議將書櫃「鎖牆」，用螺絲將書櫃背部穩固定在牆上，避免放滿藏書後容易塌下。

地台

雖然方便儲物，不過樓底高度是考慮因素之一。建議於主人房加增地台，因為兒童房的變化比較大。

地板

不建議選用地磚，小朋友容易因地滑而摔倒。

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燈飾

兒童房主要使用司令燈及書枱燈。司令燈有普通照明、裝飾用途，建議設有調節光暗功能，有助進入睡眠狀態。

書枱燈極為重要，必須有護眼功能，如: 抗藍光、照度均勻及照射範圍可以完整照亮桌面等。而最重要一點是不會出現「頻閃」，即光線隨著一定頻率閃爍的現象。雖然肉眼看不到，但會引致眼睛疲勞、頭痛、注意力無法集中等問題。

牆紙/油漆

▲ Bill指年紀較少的小朋友通常喜歡主題式大圖案，感覺更夢幻。(文子健攝)

牆紙分為2種類別，分別是重複圖案及主題式大幅圖案。至於油漆方面，現時的油漆有防甲醛、吸二氧化碳、防霉菌等功能。

另外，如家中有幼童，家長可選擇在磁石油漆上再塗刷白板漆。一來，方便用磁鐵將畫紙貼在牆上;二來，小朋友可以用白板筆畫畫創作，畫完可以刷掉，父母亦不用擔心畫花牆身。

設計心得

Bill建議在設計兒童房前，以下3點是需要留意:

▲ 如兩姐妹共享雙人房，可以粉色設計為主。(文子健攝)

由於小朋友發育速度非常快，家長需要彈性調整傢俱及配置，讓孩子擁有舒適的成長環境。

留意牆身、傢俱的油漆及床褥用品，避免選用致敏物料。

雙人兒童房需明確劃分空間，讓他們互相尊重及珍惜兄弟姊妹之餘，亦能學習如何共享同一房間，及融洽相處。

若要平分雙人房空間，房間的牆身、天花、櫃、床位等的傢俱，建議採用較中性的顏色如白色、木色及淺灰等。另外，亦可設置上下格床，各自的空間可由他們自行發揮。

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