【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚　醫生拆解3大共病及最新治療方法

▲ 皮膚科專科醫生陳湧拆解銀屑病的治療方法。

銀屑病，又稱「牛皮癬」，是一種常見的慢性皮膚病。不過，銀屑病除了影響皮膚外觀，更可引發多種共病，令人相當困擾。TOPick請來皮膚科專科醫生陳湧，拆解銀屑病的誘發因素及最新治療方法。

銀屑病症狀

陳醫生指出，銀屑病屬於免疫系統疾病，由於免疫系統失調，錯誤攻擊自身皮膚細胞，導致皮膚不斷發炎、增生。患者的皮膚會出現紅色斑塊、銀白色的皮屑，最常發生於頭皮、背部、關節外側等部位，嚴重可遍布全身。一般在冬天和陽光不足時，在冬天和陽光不足時，病情可能會加重，例如出現龜裂的情況，並感到劇痛。

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銀屑病誘發因素

陳醫生指，醫學界尚未清楚銀屑病的確實成因，但一般認為與下列幾個因素有關：

免疫系統失調

遺傳，如父母患銀屑病，下一代患病的機會較高

皮膚受傷，受傷位置有機會出現銀屑病患處

銀屑病共病

銀屑病不僅影響皮膚，更可引發共病，影響其他身體器官，當中以銀屑病關節炎最為常見，患者早期會出現「晨僵」的情況，即早上起床時感到身體僵硬，約半小時至一小時後，活動能力才會提高；此外，不少銀屑病患者的眼睛或腸道可能會發炎；亦有機會出現代謝綜合症，增加患心血管疾病、糖尿病、中風等風險。

銀屑病治療方法

陳醫生表示，銀屑病目前未有根治的方法，但現時主要會透過以下4個治療方案控制病情：

外用藥膏

對於病情較輕微的患者，醫生會處方外用藥物，例如類固醇藥膏、維他命D衍生物等等

口服藥物

如患處範圍較大，病情控制不理想，可能需口服免疫系統抑制劑，原理是抑制整個免疫系統，以控制病情，但有機會出現較嚴重的副作用，例如影響肝腎功能

光學療法

利用紫外光燈照射患處，患者每周需接受2至3次治療，每次約10多分鐘

生物製劑

屬於較新式的治療方法，針對性地壓抑與銀屑病有關的免疫系統，副作用相對輕微，效果亦較明顯

有醫學研究顯示，大部分使用生物製劑的患者得到超過九成的改善

陳醫生分享病例，指一名年約40至50歲的男士，在10多年前確診銀屑病，病情一向穩定。但早前因生活壓力大，病情變得嚴重，全身多個部位出現患處，令工作大受影響。患者其後接受生物製劑治療，使用「白細胞介素-17」抑制劑，1個月左右，患處已得到明顯改善，患者得以回復正常生活。

銀屑病患者日常注意事項

如不幸確診銀屑病，陳醫生有以下的建議：

保持心境開朗，避免壓力過大

避免吸煙、飲酒

避免進食辛辣食物，以減少血管膨脹，改善病情

進行適當的戶外運動，接觸陽光，但注意不要曬傷

如患處較多，可使用潤膚膏，改善皮膚龜裂的情況，減少痛楚

▲ 皮膚科專科醫生陳湧。（林綺虹攝）

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記者：沈佩珊