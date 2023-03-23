  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 18:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】教大期望準教師應用AI於教學　協助學生加強認識裝備自己　

社會 18:26 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「人工智能與教育科技榮譽理學士」課程主任蘇賜福。（湯致遠攝）

學界對於不同年紀的學生使用ChatGPT，看法上存在差異。教大期望培訓準教師，為中學、小學、幼稚園生提供基本知識，裝備自己，但指暫時未必會全面教授學生使用有關科技。教大亦已開設人工智能教育課程，培育準教師將AI應用於教學上。

對於準教師將來應如何教導中學、小學、幼稚園生使用有關科技，學術及首席副校長李子建則表示，「學生存在年齡差異，較年輕的學生相對未夠成熟，學界有必要再商討應對方案」。他指，現階段期望培訓準教師，協助增強中學生在AI生成工具方面的認識，幫助他們裝備自己，但稱暫時未必需要全面教導他們使用。他又表示，校方需要參考更多用家的使用經驗，並達成內部共識後，再作出分享。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

教大已先後開辦「人工智能與教育科技」的學士及碩士課程，課程主任蘇賜福表示，課程引導準教師將AI應用於教學上，舉例指他們可利用AI助理，訓練學生說話技巧，又表示課程有助準教師確立AI素養，協助評估教育界需要。他更指出，各界都需要AI專業人才解決行業面對的困難。教大早前亦推出「AI素養培育計畫」，讓準教師及中學生透過自學資源及工作坊學習AI概念，並於現實生活應用有關科技。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【QS排名】港大醫學院登上全球醫學第31位　論文引用次數帶動跳升9位重奪「全港第一」
19:50 2023/03/22
【QS排名】港大醫學院登上全球醫學第31位　論文引用次數帶動跳升9位重奪「全港第一」
【QS排名】港近7成學科國際排名跌　QS：香港聲譽下滑、需加強國際合作
22:15 2023/03/22
【QS排名】港近7成學科國際排名跌　QS：香港聲譽下滑、需加強國際合作
【ChatGPT】教大建議教職員以「6-P教學取向」　引導學生合理運用參考文獻並檢查其準確性
今日 16:55
【ChatGPT】教大建議教職員以「6-P教學取向」　引導學生合理運用參考文獻並檢查其準確性

你可能感興趣

【QS排名】港大醫學院登上全球醫學第31位　論文引用次數帶動跳升9位重奪「全港第一」
19:50 2023/03/22
【QS排名】港大醫學院登上全球醫學第31位　論文引用次數帶動跳升9位重奪「全港第一」
【QS排名】港近7成學科國際排名跌　QS：香港聲譽下滑、需加強國際合作
22:15 2023/03/22
【QS排名】港近7成學科國際排名跌　QS：香港聲譽下滑、需加強國際合作
【ChatGPT】教大建議教職員以「6-P教學取向」　引導學生合理運用參考文獻並檢查其準確性
今日 16:55
【ChatGPT】教大建議教職員以「6-P教學取向」　引導學生合理運用參考文獻並檢查其準確性
概念 小學 幼稚園 中學 工作坊 行業 大學 中小學教育 科技產品 雲端

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中
12:38 2023/03/22
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中