【人工智能】教大期望準教師應用AI於教學　協助學生加強認識裝備自己　

▲ 「人工智能與教育科技榮譽理學士」課程主任蘇賜福。（湯致遠攝）

學界對於不同年紀的學生使用ChatGPT，看法上存在差異。教大期望培訓準教師，為中學、小學、幼稚園生提供基本知識，裝備自己，但指暫時未必會全面教授學生使用有關科技。教大亦已開設人工智能教育課程，培育準教師將AI應用於教學上。

對於準教師將來應如何教導中學、小學、幼稚園生使用有關科技，學術及首席副校長李子建則表示，「學生存在年齡差異，較年輕的學生相對未夠成熟，學界有必要再商討應對方案」。他指，現階段期望培訓準教師，協助增強中學生在AI生成工具方面的認識，幫助他們裝備自己，但稱暫時未必需要全面教導他們使用。他又表示，校方需要參考更多用家的使用經驗，並達成內部共識後，再作出分享。

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教大已先後開辦「人工智能與教育科技」的學士及碩士課程，課程主任蘇賜福表示，課程引導準教師將AI應用於教學上，舉例指他們可利用AI助理，訓練學生說話技巧，又表示課程有助準教師確立AI素養，協助評估教育界需要。他更指出，各界都需要AI專業人才解決行業面對的困難。教大早前亦推出「AI素養培育計畫」，讓準教師及中學生透過自學資源及工作坊學習AI概念，並於現實生活應用有關科技。

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記者：梁凱婷