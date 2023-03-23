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【公院意外】高拔陞：檢查公立醫院設施進度理想 會循三準則公布事故

社會 18:21 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

醫管局近月發生連串設備事故。醫管局行政總裁高拔陞表示，早前成立的檢討委員會已積極進行多樣的工作，料會按預計於3個月內提交報告。高拔陞亦指，目前檢查全港公立醫院設施的進度理想，相信會如期完成檢查。

他表示，醫管局非常重視事件，強調有超過一半樓宇的樓齡超過30年，有約百幢樓宇超過50年，因此於樓宇保養上有一定挑戰，不過希望將風險減到最低。他表示，委員會完成報告後，會建議甚麼情況需要保養、以及於何時公布情況。醫管局表示，完成報告之前，會從3項因素考慮是否公布。

1.對病人、家屬、探訪者及使用者有傷亡

2.對服務有明顯影響

3.事件嚴重性，例如潛在風險大、以及嚴重性高

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高拔陞表示，每一件事故的判斷有多重考慮，例如探病家屬去洗水間塞了廁所會影響服務，但公眾不會期望會公布，因此需用常理判斷。他表示，公立醫院維修性檢查及預防性檢查都會有做，由於不少樓宇正值出現問題的高峰期，因此亦計劃未來再檢查，會參考檢討委員會的建議。

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記者：陳展棋

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