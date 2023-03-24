【廉政狙擊劇透】第25集劇情預告　卓廷光得知卓以凡曾與屠敏私下來往

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第24集劇情講到畢永鏗向韋繼明揭露臥底身份，正要把卓廷光的犯罪證據交給韋繼明之際，一架神秘車輛來勢洶洶撞向畢車，最終畢永鏗葬身火海。

第25集（24/3）

卓廷光派人殺死畢永鏗後，Linda Li擔心自己會成為廉政公署的目標人物，「MARTIN」成員一時軍心大亂。

黎曉山勸黎正鈿自首不果，章Sir找來父親章國慈幫忙，喚醒黎正鈿加入廉政公署的初心，黎正鈿最終願意自首，並供出「MARTIN」成員多年來貪污行賄的罪證，包括卓廷光、傅天耀、洪柏年、Linda Li等人。

方家晴病情急轉直下，有生命危險，洛子峰、黎曉山、韋繼明、屠敏紛紛趕到醫院，方家晴至死也不能見卓以凡最後一面，含恨而終。

卓以凡得知方家晴死訊後，悲慟不已，獨自往太平間悼念，心中非常內疚。

蔡生向卓廷光、傅天耀自揭身份，指自己一直和屠敏串通，並出言離間卓廷光和卓以凡的父子關係，卓廷光得知卓以凡曾與屠敏私下來往，感到疑惑。

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