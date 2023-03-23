【食物中毒】45歲牙醫涉在奶昔加入砒霜　毒殺妻子遺6名兒女

▲ 食物中毒身亡，竟然是一宗冷血殺妻案。

食物中毒身亡，竟然是一宗冷血殺妻案。美國科羅拉多州一名45歲牙醫，為了和情婦雙宿雙棲，居然在太太常吃的高蛋白奶昔中落毒，毒殺妻子。而妻子在瀕死邊緣，涉案牙醫更只記掛與情婦調情，手機短訊內盡是不文訊息。最終牙醫的妻子身亡，涉案牙醫被依一級謀殺罪，遭警方拘捕。

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綜合外媒報道，43歲女死者Angela Craig與45歲疑犯James Toliver Craig是夫妻關係，育有6名兒女。女死者Angela在3月15日如常飲用高蛋白奶昔，其後開始出現頭痛、腹痛、噁心、疲倦等症狀，送院後因器官衰竭及腦死亡，於3月19日宣告不治。

警方調查發現Angela本月第3度入院，而其病歷引起警方懷疑。死者的丈夫James是一名牙醫，而警方發現James在事件發生前，曾在診所訂購了一罐氰化鉀，並囑咐員工不可打開包裹，惟員工誤開包裹。及後員工比對Angela身上出現的症狀後，認為事情有異，遂主動報警。

警方及後亦從James的網絡搜尋紀錄中發現異樣，包括看到「多少克砒霜可殺人」、「如何製造毒藥」等關鍵字。而在Angela住院期間，James一方面發短訊稱：「我真的很擔心你」、「康復回家後我做飯給你」；但另一方面就向情婦傳訊息：「我曾經迷戀過很多人，但最愛的是你」。

James種種迹象都令警方生疑。經警方調查後，認為James從3月6日起就開始殺妻計劃，在妻子飲用的高蛋白奶昔中加入砒霜，在妻子2度康復出院後，James再將毒物由砒霜升級至氰化鉀，最終成功毒殺妻子。警方目前以一級謀殺罪起訴James。

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責任編輯：羅嘉欣