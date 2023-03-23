王菀之王菀之Serrini才女合作　文藝大爆發擦出全新火花

▲ 王菀之（左）與Serrini。

本地珠寶品牌為慶祝概念店開業一周年，邀請王菀之（Ivana）將《誅神的黃昏》歌曲重新改編，與Serrini以充滿博物館藝術氛圍的店舖作背景，拍充滿藝術與詩意的MV。而《誅神的黃昏》全新改編音樂影片，將於明天（3月24日）上載到社交平台。

英式詩句添藝術氛圍

Ivana與Serrini今日出席該店周年活動，Ivana表示：「今次合作匯聚了不同藝術領域的專家，而能夠集合珠寶﹑古典文藝及音樂三種元素創作真的非常有趣，令我感覺非常新鮮。」

她續指：「我以往都是創作節奏較慢的情歌為主，《誅神的黃昏》的曲風與我以往的作品很不一樣。而今次的編曲與旋律感情色彩都更為強烈，希望大家喜歡這新風格。」

而Serrini亦表示今次合作的結果令她喜出望外：「我的作品比較有個人風格，在這次拍攝之前，我都有擔心珠寶與藝術兩個不同界別能否契合，沒想到卻激盪出新的創作火花，而最後成果亦令我十分滿意。」

她透露，Ivana重新改篇的《誅神的黃昏》中，二人嘗試加入與品牌系列戒指有關的英文詩句：「對我與Ivana而言都是一個新嘗試，並印證藝術果然是沒有限制的！」

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