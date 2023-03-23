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【氣候危機】土生土長港人遠赴南極考察　成唯一香港代表

社會 18:49 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

97後本土氣候倡議家鍾芯豫，成為唯一香港代表，參與為期12日的南極洲考察及海上科研旅程。（團隊官方圖片）

近年極端天氣越見頻繁，氣候變化問題漸受關注。97後本土氣候倡議家鍾芯豫，成為唯一香港代表，跟隨國家地理學會駐會探險家Dr. Sylvia Earle考察，參與為期12日的南極洲考察及海上科研旅程。旅程旨在找尋人類將面對的氣候威脅，制定策略，從多方面減低碳排放。

鍾芯豫此行獲邀擔任考察隊上最年輕的嘉賓講者，分享過往創新海洋生態教育工作，她亦協助構思方案，呼籲各國加快海洋保護行動，推進2035年碳中和目標，以減緩氣候變化。

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鍾芯豫指，南極就像海洋和環境縮影，當目睹大自然因人類發展而惡化，令人感到擔憂。她亦藉此呼籲大眾關注海洋保育，從生活細節入手，保護海洋。

為推廣考察成果和解決方案，鍾芯豫將到各大學校和機構演講，分享第一身經歷。

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責任編輯：李梓𨭎

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