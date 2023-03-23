香港首隊真人與虛擬偶像組合女團　Spiral期待元宇宙舉行個唱

▲ Spiral成員Suzie（左）和Wendy。

本地科技初創公司在今日（3月23日）為旗下的元宇宙平台舉行啟動禮，同時大會亦請來在「第一屆NFT流行歌曲創作大賽」發掘出來的新晉女子跳唱組合Spiral演出。

由Suzie和Wendy組成Spiral成團後，其公司為二人創造屬她倆的專屬虛擬偶像Avatar，成為香港首隊集真人與虛擬偶像組合，讓Suzie和Wendy的歌手真身表演時，其虛擬身份同時於元宇宙空間和歌迷見面互動。

▲ Spiral由真人與專屬虛擬偶像結合而成。

永不休止富生命力

在今日啟動禮上，Suzie和Wendy演出二人首支作品《Nor Bad》同時，背景畫面同步出現二人虛擬造型，齊齊在台上勁歌熱舞演出。

Spiral面對傳媒時坦言有點緊張，問到成團原因，Suzie說：「Spiral 意思是『螺旋』，是會不停圍住主軸旋轉，永不休止，富生命力，標誌著她和 Wendy 這個新世代女團，每天在多姿多彩的真實與元宇宙虛擬世界團團轉。」

至於Wendy， 最期待可在Meta 12演唱會區域舉行Spiral首個個唱，因據她了解Meta 12的元宇宙演唱會有別現時線上演唱會形式，令身在不同地方的歌迷和觀眾，可以在元宇宙中同步如置身現場，非常享受。

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