【藝術創作】張國榮逝世20年　港鐵香港站舉行展覽緬懷

▲ （港鐵圖片）

張國榮逝世20年，港鐵聯同《美紙》雜誌，今日起於港鐵香港站，設立《你在我心張國榮20年創作展》。展出多張唱片、相辦、葛民輝聯乘牛大米總創作1比1半胸雕像、本地藝術家創作插畫和生前好友訪談片段。

展覽將展出超過40件展品，當中不少來自張國榮生前好友及粉絲。11位本地藝術家亦特別創作一系列他們眼中的張國榮插畫作品，部分以「哥哥」的音樂和電影作靈感。當中包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文、Cuson Lo、Paul Lung、Man僧等。

《美紙》出版人曾金成先生表示：「張國榮離開了我們二十年，卻真正散落四周。希望透過不同媒體，如紙品、插畫和採訪片段，訴說一個個關於哥哥令其快樂也令其癡癡醉的故事。」

展覽由今（23日）開始至4月6日，於港鐵香港站舉行。

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責任編輯：李梓𨭎