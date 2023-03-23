  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝術創作】張國榮逝世20年　港鐵香港站舉行展覽緬懷

社會 19:27 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（港鐵圖片）

張國榮逝世20年，港鐵聯同《美紙》雜誌，今日起於港鐵香港站，設立《你在我心張國榮20年創作展》。展出多張唱片、相辦、葛民輝聯乘牛大米總創作1比1半胸雕像、本地藝術家創作插畫和生前好友訪談片段。

展覽將展出超過40件展品，當中不少來自張國榮生前好友及粉絲。11位本地藝術家亦特別創作一系列他們眼中的張國榮插畫作品，部分以「哥哥」的音樂和電影作靈感。當中包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文、Cuson Lo、Paul Lung、Man僧等。

《美紙》出版人曾金成先生表示：「張國榮離開了我們二十年，卻真正散落四周。希望透過不同媒體，如紙品、插畫和採訪片段，訴說一個個關於哥哥令其快樂也令其癡癡醉的故事。」

展覽由今（23日）開始至4月6日，於港鐵香港站舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李梓𨭎

相關文章

【公院意外】高拔陞：檢查公立醫院設施進度理想 會循三準則公布事故
今日 18:21
【公院意外】高拔陞：檢查公立醫院設施進度理想 會循三準則公布事故
【酒店優惠】萬麗海景5,280元住宿連早餐　包五月天演唱會門票2張
今日 18:31
【酒店優惠】萬麗海景5,280元住宿連早餐　包五月天演唱會門票2張
【氣候危機】土生土長港人遠赴南極考察　成唯一香港代表
今日 18:49
【氣候危機】土生土長港人遠赴南極考察　成唯一香港代表

你可能感興趣

【公院意外】高拔陞：檢查公立醫院設施進度理想 會循三準則公布事故
今日 18:21
【公院意外】高拔陞：檢查公立醫院設施進度理想 會循三準則公布事故
【酒店優惠】萬麗海景5,280元住宿連早餐　包五月天演唱會門票2張
今日 18:31
【酒店優惠】萬麗海景5,280元住宿連早餐　包五月天演唱會門票2張
【氣候危機】土生土長港人遠赴南極考察　成唯一香港代表
今日 18:49
【氣候危機】土生土長港人遠赴南極考察　成唯一香港代表
演員 文娛藝術 港鐵 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中
12:38 2023/03/22
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中