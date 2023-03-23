【DSE2023】文憑試「口罩令」捱批妄顧考生表現　考評局：基於防疫及公平原則

▲ 考評局秘書長魏向東（右）表示，文憑試對於考生升學前途影響非常大，故決定採取相關防疫措施，圖左為公開考試總監麥勁生。（曾耀輝攝）

考評局在今屆中學文憑試（DSE）繼續採取高規格防疫措施，即使政府已解除口罩令，考評局仍強制要求考生佩戴口罩應考，引起部分考生批評妄顧影響考試表現。考評局解釋，劃一要求考生戴口罩可保障考生健康，亦較為公平，當局近日更完全無接獲考官反映聽不清楚考生說話；惟本報在口試首日及今日，均接獲考生稱，戴口罩後難以聽到組員說話。有專家認為，考評局做法較嚴謹和保險，但在醫學角度上未必有實際需要。

日前不少考生湧到考評局網誌留言，批評考評局儼如「重新實施口罩令」，質疑當局「明知口罩會使考生表現下降」，妄顧對考生升學就業的影響。考評局今日（23日）透過記者解釋防疫措施，考評局秘書長魏向東表示，雖然政府已取消所有社交距離措施，但文憑試對於考生升學前途影響非常大，故考評局與教育局、學界商討，並諮詢衞生防護中心意見後，決定採取相關防疫措施。考評局公開考試總監麥勁生稱，為免考生因染疫而影響當日或之後的考試，故局方會做得比較嚴謹。

魏向東稱，留意到要求考生戴口罩的問題，但過去兩日英文口試，並無考官報告聽不清楚考生說話，「我們有問一些考官，他們都跟我們講係無問題，係聽得好清楚，完全無聽唔清楚、無辦法評分嘅情況出現。」被問到有否考慮讓考生自由選擇是否戴口罩？考評局評核發展主管蔡筱坤稱：「要求所有考生一致戴口罩，相對來說是比較公平一點；如果有部分考生戴或不戴，都會擔心染疫，所以最好的方法就是所有考生都戴口罩。」她相信，學生在過去兩年已習慣戴口罩進行英文科校本評核說話能力練習和評核，加上過去3年教師語文基準試戴口罩進行，情況非常理想，故有信心文憑試考生也可順利進行考試。

本報記者日前曾接獲考生反映，戴口罩考口試感到侷促及影響思考等。今日應考的王同學亦向本報表示，戴口罩有少許阻礙到他聆聽距離較遠的組員發言，他需多加思考對方說話內容。他估計，戴口罩或會影響筆試發揮，「做緊卷會緊張、出汗，無理由花時間出去除口罩抹汗。」他亦強調，倘論及公平，「戴同唔戴都係出於自己嘅選擇」。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則認為，考評局做法較為嚴謹、較為保險，估計當局考慮到考生於室內逗留時間較長，而且考生染疫會對日後考試日程構成較大影響，但是在醫學角度上未必有實際需要。學友社學生輔導顧問吳寶城形容，考評局做法是「比正常情況多一重保護」，相信都會令考生安心，以免有考生在試場受感染新冠或其他傳染病，影響應試。

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記者：馮琪雅