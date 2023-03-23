【兩會精神宣講會】鄭雁雄：金融界要做好「有序推進人民幣國際化」　創科界要鞏固香港基礎研究優勢

▲ 鄭雁雄(中)表示，金融界要做好「有序推進人民幣國際化」。(中聯辦圖片)

中聯辦主任鄭雁雄今日分別出席金融界和創科界舉辦的「學習貫徹全國兩會精神宣講會」，他指，金融界要做好「有序推進人民幣國際化」，鞏固提升香港國際金融中心地位；創科界要以國家主席習近平去年6月30日考察香港科學園時，作出的重要指示精神為指引，進一步鞏固香港基礎研究優勢、強化產學研創新協同，推動香港創科融入國家發展大局。

金融界、創科界今日分別舉辦「學習貫徹全國兩會精神宣講會」，分別由中國銀行（香港）總裁孫煜和京港學術交流中心總裁徐海山主持。鄭雁雄應邀出席並作交流分享，他表示，香港金融界要做好「有序推進人民幣國際化」，在鞏固提升香港國際金融中心地位、促進內地經濟高質量發展和國家更高水平對外開放、維護香港和國家金融安全等方面深入謀劃、積極行動。

鄭雁雄指，創科界要以習近平去年6月30日考察香港科學園時作出的重要指示精神為指引，貫徹全國兩會精神，進一步鞏固香港基礎研究優勢、強化產學研創新協同、推動香港創科融入國家發展大局、提升香港國際化水平，凝聚起加快建設香港國際創科中心的磅礴力量。

▲ 鄭雁雄指，創科界要以習近平去年6月30日考察香港科學園時作出的重要指示精神為指引。(中聯辦圖片)

宣講會上，鄭雁雄與業界和青年代表交談，充分肯定了金融界、創科界為國家發展和香港繁榮穩定作出的積極貢獻，介紹了黨和國家機構改革對中國式現代化建設和業界發展的重要意義。

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責任編輯：區綽彥