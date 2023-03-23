【改善市容】「地區事項統籌工作組」籌劃改善市容　卓永興率團赴深取經

▲ 卓永興訪問深圳。（政府新聞處圖片）

主責改善衞生、市容的政務司副司長卓永興，今日訪問深圳，考察當地園林綠化及美化城市景觀的措施，作為「地區事項統籌工作組」進行美化香港市容的參考。卓永興表示，深圳市在美化市容方面擁有寶貴經驗，值得學習和借鑒。



卓永興一行人先沿皇崗路、深南大道、金田路、紅荔路一帶考察行車道綠化美化面貌，然後到蓮花山公園參觀公園種植的花木和市民友善的悠閒設施，並從公園俯瞰福田中心區城市綠化全貌。

其後，卓永興與深圳市副市長陳清會面，就加強兩地在城市美化和管理上的合作交換意見，並出席副市長為特區訪問團所設的午宴。



下午，一行人則到訪深圳市城管智慧中心，了解深圳市智慧城管的發展，並與深圳市城市管理和綜合執法局人員進行座談，就市容建設、園林綠化及美化城市景觀作深入交流。



結束訪問前，訪問團前往大沙河生態景觀長廊，參觀市政府透過綠化河道兩岸、景觀美化和重塑，打造13多公里長供居民散步、跑步、進行划艇活動和喫茶的設施。

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責任編輯：趙居逸