【海洋公園】4米元祖高達渣古大軍進駐　「高達之父」大河原邦男50周年展下月開鑼

▲ 「高達之父•大河原邦男50周年展」由4月1日至6月4日在海洋公園舉行。（海洋公園提供）

高達迷不用去日本朝聖，都可以在港欣賞到戶外巨型高達模型喇！海洋公園將會聯乘「高達之父」大河原邦男舉辦50周年展，展出這位重量級機械設計大師的心血結晶，高4米的元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」大軍，將圪立於海濱樂園廣場，讓遊客免費朝聖打卡。

另外公園另設收費的展覽主場館，將可欣賞到大河原老師的手稿和多個機甲模型，包括首度在港展出的「機甲藍精靈」模型，更可購買限量高達商品，包括兩款各限量100隻高達陀飛輪手表。遊客可購買448元套票，包公園門票及主場館入場費。

「高達之父•大河原邦男50周年展」由4月1日至6月4日在海洋公園舉行，展品涵蓋大河原邦男老師多個開創先河的作品，包括紅遍全球的《小雙俠》、《勇者王》，到家喻戶曉的《機動戰士高達》系列，元祖經典角色至今仍有大量粉絲。海洋公園表示，為慶祝這位機械設計傳奇人物出道50周年，今次在港舉行的特別展，將是機甲迷的朝聖好機會。

▲ 「高達之父•大河原邦男50周年展」由4月1日至6月4日在海洋公園舉行。（海洋公園提供）

海洋公園表示，園內將設有收費展覽館，遊客可以一睹「高達之父」的創作核心地帶，包括展出機甲始祖的畫稿，有不同作品的機甲設定和設計模型，一次過近距離欣賞多個矚目機體，當中包括4米高《機動戰士高達SEED DESTINY》的最後王牌「強擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型。

館內有2米及4米高的巨型立像，大會更首度在香港展示大河原老師的真跡手稿，包括特別委託繪製的「G高達」插畫，以及一套4幅跨作品的機甲插畫等。

▲ 「高達之父•大河原邦男50周年展」由4月1日至6月4日在海洋公園舉行。（海洋公園提供）

動漫迷最期待在港都有巨型高達，今次海洋公園在海濱樂園廣場，亦即海洋列車對出，將會免費展示4米高的元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」大軍，雖然不及日本橫濱 Gundam Factory Yokohama 展出的整組 RX-78f00，實物大、1：1 比例的高達，有18米高，但相信仍會吸引吸引不少粉絲到海洋公園打卡。

現時海洋公園正推全日優惠套票，成人門票360元、小童門票216元，送30元購物電子現金券。而若想參觀大河原老師手稿及珍藏模型的限定展館，需要購買「海洋公園X大河原邦男50周年展」套票，連海洋公園門票在內，收費448元，大小同價。而海洋公園「無限FUN入場證」持有人，只需加購200元增值票，便可進入展覽主場館。

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公園內將有2間期間限定店，售賣各式紀念品。其中一間設於展覽主場館內，將發售一系列限量商品，包括以大河原老師兩大代表機體——雙俠狗和G高達作為設計意念的2款展覽限定陀飛輪腕表（每個設計限量100隻），另有紀念版八達通套裝（限量1,000 套）、收藏版經典角色金屬浮雕紙鎮套裝（限量200 套），以及《機動戰士高達》系列等作品的限量精品。

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至於另一間限定店設於主場館以外，不用另外收費入店，售賣其他紀念精品模型。入場人士更可透過流動裝置下載3款「場館限定」大河原邦男主題電子八達通卡面，為手機八達通注入獨特個性。



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責任編輯：吳雋妍