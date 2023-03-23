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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【DSE嚴格防疫】「睇完份申報表仲得人驚」　議員狠批考評局多此一舉、徒添考生壓力

社會 23:32 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

考評局宣布今屆DSE考試繼續嚴格防疫。曾耀輝攝

明明已經復常一段時間，新冠被視為流感，坊間冇哂防疫限制，唔知點解考評局會制定嚴格的防疫措施。」立法會議員江玉歡晚上在社交網站發文，質問考評局今日公佈DSE考試的防疫安排意義何在，認為是多此一舉，徒添考生加添壓力和煩惱。她說：

考生十年寒窗苦讀，考試已經辛苦了，還要有被感染而考試嗰朝變陣的風險，實在是多此一舉，令考生加添壓力和煩惱。

江玉歡向考評局提出六大問題

  • 言下之意，是否流感發燒也要申報，不能在原試場應考？
  • 大家都知考試的枱有1.5米距離，風險何在？
  • 又要考生帶口罩、又要量體溫、申報，同疫情時有何分別呢？

睇完份申報表仲得人驚，考生要聲明冇發燒，如虛報，會取消考試資格，又會構成失實聲明。

  • 他們DSE考生，為考試啫，使唔使講到失實聲明咁嚴重？
  • 他們大部分也未夠18歲，考評局想他們負什麼法律責任？
  • 當我們可以辦Art Basel 和花展，人山人海，點解仲要求考生全副武裝？

江玉歡說：「如果真係咁怕疫情，就唔好攪咁多盛事和大型活動。」對於一個政府，不同部門卻有不同標準，她感到：「奇、奇、奇！」

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責任編輯　李志強

傳染病 網絡熱話 中學 防疫措施 口罩 疫情 壓力 Art Basel 發燒 DSE

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