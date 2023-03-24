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【自力更新】張致恆太太被指淘寶貨扮韓國貨　雯雯開兩網店賺錢養一家五口

娛樂 09:59 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）回應網店扮韓國貨的風波。

現年38歲的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚4年多誕下3子，雯雯曾多次表示會跟Steven離婚，並開設童裝網店及寵物零食網店賺錢養家。

雯雯的網店被指將淘寶貨當作是韓國貨出售，她對此發文回應斥責有關報道失實。

【離離合合】張致恆雯雯合體享親子樂　 曾轟丈夫無家用致兒子無錢上學

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雯雯開兩網店賺錢

Steven被爆欠債纍纍，一家五口生活拮据，雯雯曾在IG限時動態斥責老公又懶又廢，做人唔爭氣。

為了賺奶粉錢，雯雯連續開設兩間網店，分別售賣童裝及純手工寵物零食，Steven皆秒速追蹤。

不過有傳媒踢爆雯雯的童裝網店雖然標榜韓國貨，部分款式卻能在淘寶找到同款，連貨物照片都一樣，淘寶價錢最少便宜一半，未知衣服的質料是否一樣，而淘寶同款衣服的帖文在更新後沒有再寫明韓國製。

【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家

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雯雯撰文解釋

雯雯於IG發帖文寫道：

有關近日 本人開設網店售賣童裝及嬰兒用品 被傳媒報道有關仿品問題 報道失實 我從香港批發途徑選取的貨品 而且表明貨品來源…韓國 日本 歐美國家 但傳媒比拼淘寶購物平台來誤導讀者思維 而且本人認為淘寶平台廣大 世界各地產品也有 絕是一個優質既購物平台 本人既網店明碼價公道自在人心🙇🏻‍♀️（其實淘寶都有韓國人開户口做生意 唔係淨係得中國人 仲有咩國籍既賣家我就唔清楚 如果大家知的話 可唔可以分享話我知😊）

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雯雯一個湊三個

雯雯於網店中特別標明「因要照顧小朋友，只限星期六，錦上路站交收。」

由於雯雯沒有聘請外傭，從其IG所見，她平日要一打三湊仔，並親自接送兒子返學放學，相信她只能忙中抽空出貨交收。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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