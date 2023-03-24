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【遣散員工】TVB宣布遣散5%員工　本年度目標節省2.6億元營運開支

社會 09:44 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB宣布遣散5%員工，本年度目標節省2.6億元營運開支。（資料圖片）

電視廣播（TVB）行政主席許濤向員工發信，將進行成本優化管理，本年度目標節省2.6億元營運開支，需遣散5%員工。

公司將規範成本管理，大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，以更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時公司將降低對外判工作的依賴，通過自身的創作能力及自有資源，利用合理成本完成同等質量的工作。

此外，公司人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。

許濤指，無可否認，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，使香港經濟前景仍然存在諸多挑戰。而電視業亦正面臨新時代的洗禮。對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責，在充滿挑戰的風險管理上，正確地引導資金流向最有效益的地方發展，以確保公司正常營運。

他續指，理解這些變革對部份員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。

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記者：黃穎津

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