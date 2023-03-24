【新手媽媽】太太生女被奶奶黑面現產後抑鬱 港男做神隊友成功「救」太太

▲ 港男做神隊友，成功改善太太情緒。

資深陪月員華姐告訴我，她十年前到某新手媽媽家，負責照顧產婦和初生嬰兒的起居飲食。期間，那位新手媽媽常常一邊餵奶一邊飲泣，華姐知道那是產後抑鬱的表現，而她雖是陪月員，但也有責任給予輔導。待嬰兒睡着了，華姐摟着新手媽媽的肩膊問她原因。

原來，因為她生的是個女娃，而丈夫是個獨生子。老爺倒沒甚麼，曉得給孫女一封大利市；但奶奶則一天到晚是黑着面孔，冷言冷語。這位奶奶完全不明白生男還是生女的機率，有可能是丈夫那方的問題。況且奶奶本身也是女的，竟然因為媳婦為夫家生了個女娃而對媳婦使脾氣。女人欺負女人，真要講句不知所謂。

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我問華姐，之後情況如何？華姐說，幸好兩口子有自己的房子，但那新手媽媽的「病情」卻變得嚴重，出現了失憶情況，把她丈夫嚇得手忙腳亂，情緒亦大受影響，自願提出多給薪金予陪月員，請她加時陪伴兩母女。於是，每朝男主人上班前，陪月員便到埗，至男主人下班後，華姐才離開。

那位丈夫也很幫手，三更半夜的餵奶工作則由他擔起，並禁止婆媳通電話。華姐則每天除了煮飯煲湯、帶孩子外，就是與新手媽媽傾偈，給她正能量，給她分享其他新手媽媽的喜怒哀樂。如此過了三個月，新手媽媽的情緒就改善了。

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