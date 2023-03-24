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【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因　絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過

娛樂 11:50 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

絵麗奈接受TOPick訪問！

香港人絵麗奈（繪麗奈）於日本出道拍AV，成為日本首位香港人AV女優，令原名素海霖（Erena）的絵麗奈成網民焦點，更捲入整容疑雲。

日前，素海霖在IG公開一張自己的全素顏照，似乎是對網民的言論作出反擊？

【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」

絵麗奈

公開素顏照有原因

素海霖在IG帖文中寫道：「啱啱搵到一張相你幫我睇吓呢個女仔有冇整容 留言話比我知 #全素顏 #原相機」。

關於何解會大膽地公開全素顏照，素海霖也親自回覆TOPick：「因為其實我post素顏，我想話俾人聽我個鼻從來唔需要整，我好滿意，多謝媽咪！」

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最愛自己的眼睛

而在該素顏照中，她的眉毛稀疏、臉上長了暗瘡、有明顯黑眼圈，並有部份網民大讚她的素顏照很pure、比上妝後更美。

問到她最滿意自己的哪一個面部特徵時，她回覆指：「眼，長期似未瞓醒、迷迷地」。

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不太介意網民評論

成為網民討論對象的素海霖，不時也會在IG帖文的留言中與網民互動，她更直言自己會看網民的評論，不過就不太介意，她指：「不會十分介意佢地嘅評論，因為其實識睇就知道我個鼻冇整過，不過我覺得佢哋對咩係整容好似都未分得清楚。」

素顏真面目「通天」後，如果在街頭上被粉絲認出，素顏時的她又會否與粉絲們合照呢？她說：「希望有上妝的時候才合照」。

記者：陳淑霖

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