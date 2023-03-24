【內地專才】港漂圈興起「釣」優質港男教學 32歲内地女成功釣到身家過億港男

▲ 港漂圈興起「釣」優質港男教學，有32歲内地女成功釣到身家過億港男。（圖片來源:小紅書）

政府為提高香港特區在國際市場的競爭力，實施「輸入內地人才計劃」，從以吸引一些具有認可資歷的內地優秀人才和專業人才來港工作，以滿足本港人才的需要，令透過此渠道來港的專才而形成的「港漂圈」不斷擴大，目前香港的「港漂」人數多達30人。有婚姻中介公司覷準「港漂」市場，提供一站式相睇活動、脫單派對，當中更以配對優質港人男港女，有一位32歲「港漂」內地女透過中介成功配對身家上億港男。



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一名來自大陸三線城市的32歲「港漂」女生，分享自己10年前她來香港讀書，之後一直在港工作，收入穩定，其後透過相睇活動，在香港結識身家過億男友，隨後女生被男友帶去體驗各種上流生活，如打高爾夫球、去遊艇俱樂部玩、品嚐幾萬元一支的酒及各種米芝蓮餐廳，更帶她去衝出亞洲飛去法國見父母，成個經歷就好似現代版灰姑娘一樣。



由於「港漂」女生性格比較內向文靜，社交圈子比較窄，於是她經婚介公司進行認識一名在香港出生，然後到法國讀書，現在從事家族生意，身家過億的港男，男方家族生意遍布全球，更與歐洲皇室有聯繫，在法國有酒莊，但港男為人不傲慢，見識學識兼備。二人隨後開始交往，男友帶她體驗各種上流社會生活，例如打高爾夫球、品酒、去遊艇會、及到訪不同米芝蓮餐廳。之後，更帶「港漂女」到法國見父母，女生頓時間過着公主般的生活。

她更提到6個「釣金龜」的法則:

1.個世上不是沒好男人，只是你圈子太小，接觸不到那些優秀男人而已。

2.遇到優秀的人，不要動不動覺得自己配不上，往往事業成功型男人更看重跟你相處的愉悅感，和你情緒的穩定性，說白了就是情緒價值。

3.如何拓展社交圈？參加活動、朋友介紹可以，但這些往往都是同層社交，想跨階層社交不要排斥婚戀公司，他們往往有不錯的資源。

4.婚戀公司效率高，而且會去婚戀公司的，基本都是對感情認真，想發展長期關係的。婚戀公司是必須做資料審查的，所以騙財騙色可能性較低。5.覺得跨階層找對象就是拜金，心態開放一點。

6.好的關係一定是互相欣賞和尊重的，如果遇到那種有錢卻不可一世，你趕緊撤。

《小紅書》有不少以「港漂」釣金龜的文章發佈，亦有專針對「港漂」配對筍盤的婚介公司， 不時以安排緊密的脫單活動作招徠，如「復活蛋塗鴉活動」、重口味的「麻辣小龍蝦飯局」、「香港單身人士周未射箭團」及「高爾夫球練習日」等精彩節目，並利用美男美女照片吸引讀者參加。也有不少針對「港漂」偶遇香港優質男人的文章。

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責任編輯:王明芳