  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最美星二代】邱淑貞之女強大基因愈大愈靚　沈月性感晚裝+優雅舉止成新一代女神

娛樂 12:06 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「最美星二代」邱淑貞之女沈月愈大愈靚！

有「最美星二代」之稱的沈月為性感女神邱淑貞之女，沈月盡得媽媽的優良遺傳，年紀輕輕的她早已成為各大國際品牌的寵兒。

21歲的沈月近日飛往倫敦出席手錶品牌活動，身穿一字肩晚裝的她性感現身，舉止優雅迷人。

【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

沈月分享近照

沈月於倫敦出席手錶品牌活動，於IG分享聚餐照片並寫道：

So happy to join the @omega family at the Aqua Terra welcome dinner in London, meeting new friends in different shades ❤️💙💜
#aquaterrashades #OMEGA #omegahk

【星二代】吳啟華愛女吳熙兒倒模媽咪靚樣　14歲「氣質美少女」挑戰沈月做最靚星二代

    點擊圖片放大
    +16
    +15

被封「小邱淑貞」

由細靚到大的沈月早年已被封為「小邱淑貞」，她於2019年以17歲之齡現身倫敦秋冬季時裝周，更為爸爸沈嘉偉時裝王國旗下品牌izzue行騷，這位最索星二代自始成為媒體焦點。外界不時傳出沈月加入娛圈的消息，惟媽媽邱淑貞代為否認。

及至18歲那年，沈月首度為時尚雜誌拍攝封面照，2019年12月，邱淑貞帶同兩女沈月和沈日出席《巴黎名媛晚會》，席間穿上晚裝的沈月添上幾分貴氣。

自始沈月深得各大時尚品牌的喜愛，成為本地時尚界的寵兒，不時獲邀出席活動。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

沈月或加入娛圈

去年初有指沈月以「Ayla」為藝名於韓國正式出道，4月份，沈月現身Dior於首爾舉辦的2022早秋女裝系列時裝騷，席間更與演員丁海寅、EXO世勳、《柏青哥》女主角金敏荷、模特兒Irene Kim等人合照。

她直言自細喜歡韓國文化和K-pop，12歲便開始學韓文，不過她接受時尚雜誌訪問時否認在於韓國出道，她強調只是到韓國休息一下，仍然會專注學業，只是閒時當一下模特兒。

不過沈月承認自己喜愛唱歌跳舞，至於會否加入娛圈，她表示是未知數，沈月笑稱自己只是興趣多多、專長不足的女生。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】
12:50 2022/11/15
【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
12:41 2023/01/02
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
14:02 2023/03/21
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】

你可能感興趣

【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】
12:50 2022/11/15
【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
12:41 2023/01/02
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
14:02 2023/03/21
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
沈月 邱淑貞 娛樂人物職業 星二代 演員 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明