【最美星二代】邱淑貞之女強大基因愈大愈靚　沈月性感晚裝+優雅舉止成新一代女神

▲ 「最美星二代」邱淑貞之女沈月愈大愈靚！

有「最美星二代」之稱的沈月為性感女神邱淑貞之女，沈月盡得媽媽的優良遺傳，年紀輕輕的她早已成為各大國際品牌的寵兒。

21歲的沈月近日飛往倫敦出席手錶品牌活動，身穿一字肩晚裝的她性感現身，舉止優雅迷人。

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沈月分享近照

沈月於倫敦出席手錶品牌活動，於IG分享聚餐照片並寫道：

So happy to join the @omega family at the Aqua Terra welcome dinner in London, meeting new friends in different shades ❤️💙💜

#aquaterrashades #OMEGA #omegahk

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被封「小邱淑貞」

由細靚到大的沈月早年已被封為「小邱淑貞」，她於2019年以17歲之齡現身倫敦秋冬季時裝周，更為爸爸沈嘉偉時裝王國旗下品牌izzue行騷，這位最索星二代自始成為媒體焦點。外界不時傳出沈月加入娛圈的消息，惟媽媽邱淑貞代為否認。

及至18歲那年，沈月首度為時尚雜誌拍攝封面照，2019年12月，邱淑貞帶同兩女沈月和沈日出席《巴黎名媛晚會》，席間穿上晚裝的沈月添上幾分貴氣。

自始沈月深得各大時尚品牌的喜愛，成為本地時尚界的寵兒，不時獲邀出席活動。

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沈月或加入娛圈

去年初有指沈月以「Ayla」為藝名於韓國正式出道，4月份，沈月現身Dior於首爾舉辦的2022早秋女裝系列時裝騷，席間更與演員丁海寅、EXO世勳、《柏青哥》女主角金敏荷、模特兒Irene Kim等人合照。

她直言自細喜歡韓國文化和K-pop，12歲便開始學韓文，不過她接受時尚雜誌訪問時否認在於韓國出道，她強調只是到韓國休息一下，仍然會專注學業，只是閒時當一下模特兒。

不過沈月承認自己喜愛唱歌跳舞，至於會否加入娛圈，她表示是未知數，沈月笑稱自己只是興趣多多、專長不足的女生。

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