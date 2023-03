【最美星二代】邱淑貞女兒愈大愈靚　沈月性感晚裝+優雅舉止成新一代女神

有「最美星二代」之稱的沈月為性感女神邱淑貞之女,沈月盡得媽媽的優良遺傳,年紀輕輕的她早已成為各大國際品牌的寵兒。

21歲的沈月近日飛往倫敦出席手錶品牌活動,身穿一字肩晚裝的她性感現身,舉止優雅迷人。

沈月分享近照

沈月於倫敦出席手錶品牌活動,於IG分享聚餐照片並寫道:

So happy to join the @omega family at the Aqua Terra welcome dinner in London, meeting new friends in different shades ❤️💙💜

#aquaterrashades #OMEGA #omegahk