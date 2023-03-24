【網絡熱話】穿短裙搭港鐵被大叔非禮無人幫手　内地女呻港人冷漠

▲ 穿短裙搭港鐵，被大叔非禮無人幫手，内地女呻港人冷漠。

出門在外，女生一定要注意自己的人身安全。近日有內地女子來港旅遊，稱穿着短裙在港鐵月台候車時，遭一名中年男子非禮摸屁股，隨後更面無表情逼近她。她於是馬上逃走，並向旁邊的3、4個人求救，但無人伸出援手，表示為此感到絕望。事後她依然心有餘悸，反思是否因自己穿的裙子太短，「遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」，最後她提醒，各位在港的女生一定要保護好自己。

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該名女網民21日於小紅書以「香港驚險之旅-穿衣自由在香港能實現嗎」為題發文，講述近日來港旅遊的不愉快經歷。她表示，出發前已經和朋友做好被「翻白眼」的準備，但亦遇到暖心經歷，「剛入境就被工作人員熱情打招呼，隨後也遇到了熱心小姐姐幫我們拿行李，打車也遇到了脾氣好愛聊天的司機」，沒想到第2天卻遇上了「崩潰事情」。

她稱事發當日上午，原本與朋友準備搭乘地鐵去迪士尼，兩人均穿着長度到大腿的短裙。她們在中環進站後選擇了「人少又靠裏面的門」等候列車，詎料與朋友聊天時，突然有隻手摸樓主的屁股，一轉頭發現一個中年男人面無表情地看着她，嚇得樓主連忙後退大喊「你幹什麽！」

但中年男子沒有説話，更步步逼近樓主，沒有要逃走的意思。樓主頓時被嚇得腦袋一片空白，一直向後退，並邊跑邊向旁人3、4名男女求救，惟無人幫手，樓主直言：

當時我後面已經沒有路了，那個男人依然不停地向我走過來，此時此刻我很絕望。

最終樓主選擇向前往人多的地方跑，直至見不到該名中年男子。她直言：「不敢想象當我往反方向跑路過他身邊的時候，他會做出什麽行為」，並嘆：

那一刻我才覺得我好像經歷了一場生死戰。

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事後三天，樓主仍心有餘悸，「每每想起我都會發抖」，又反思是否自己裙子穿太短所致，「可是很多女孩子都是這樣穿的啊，還是說我們違反了社會規則，一直讓自己處在危險的邊緣，遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」。

最後她又提醒各位在港或準備來港的女生「一定要保護好自己」，穿短裙短褲出門最好帶一件長外套或風衣，搭乘地鐵時最好在人多的地方候車，晚上亦盡量不要一個人出門等等。

此事引來網民熱議，認為樓主不應自責，並提醒下次再遇到這種情況不要害怕，大叫抓住他並報警。同時亦有不少女網民分享類似經歷稱：「我在香港不敢穿短裙，那邊的鹹濕佬真的多到離譜，偷拍也多到離譜，我是有被嚇到陰影的」。

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責任編輯：羅嘉欣