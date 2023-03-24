【詐騙津貼】涉詐騙72萬租屋津貼　港大副教授准保釋待區院答辯

▲ 香港大學法律學系副教授李雪菁今准以現金5萬元保釋候訊。（梁錦麟攝）

港大法律學系副教授李雪菁涉訛稱遵守自行租屋津貼申請的相關入住規則，詐騙港大津貼逾72萬，遭廉政公署落案起訴1項欺詐罪。案件今（24日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官批准控方申請，將被告轉介至區域法院處理，案件排期於4月13日答辯，被告准以現金5萬元等條件保釋。

被告李雪菁（54歲），報稱副教授，被控1項欺詐罪。控罪指，被告於2019年10月29日至 2021年10月31日期間在香港，藉作欺騙，即向香港大學(下稱港大)虛假地表示，她已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及規例訂下的入住規則，並意圖詐騙而誘使港大向她發還就上述自行租屋津貼所須支付的租金、差餉及管理費逾72萬元，導致被告獲得利益，或導致港大蒙受不利。

被告今毋須答辯，控方申請將被告轉介至區域法院答辯，另不反對被告保釋。被告有保釋申請，裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，批准控方申請將被告轉介至區域法院處理，案件排期於4月13日答辯，被告准以現金5萬元保釋，其餘保釋條件包括不得接觸控方證人、不得離港，以及更改住址需通知廉政公署。

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記者：梁錦麟