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【下海被捕】無錢買兒子開學用品被迫從事性工作　43歲單親媽首次交易遇掃黃被捕

育兒經 10:32 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

單親媽為了賺快錢幫兒子買開學用品，被迫下海賣淫。（iStock圖片）

單親父母要獨力湊大小朋友不容易，馬來西亞有一名43歲單親媽，因沒錢購買兒子開學用品而下海賣淫，想賺快錢，沒想到初次交易就被捕。

馬來西亞檳城警方在本月19日，突擊當地一間酒店掃黃行動中，拘捕5名涉嫌賣淫的女性，5人於昨日上庭，其中4人否認控罪。

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【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法　不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈

而唯一認罪的43歲單親媽媽娜茲拉，原職是小販，她求情時指，自己育有一名14歲的兒子，本身收入無法承擔生活開銷，而臨近開學需要一筆費用，逼於無奈下只好下海賺錢。

她表示，知道自己犯錯，同時保證不會重犯，法官最後判罰款2,500令吉（約4,400港元）或監禁4個月。另4名被告不認罪，繳交保證金保外候審，案件將於4月28日及5月22日過堂。

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責任編輯：王明芳

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