【傳宗接代】前男友醉駕亡男家求留後　被分手女友流產被轟：冷血有報應

▲ 台灣少女發現懷孕後，前男友要她墮胎，點知前男友醉駕身亡，男家竟要求她留香火。

情到濃時，容易搞出「人命」！有台灣少女日前在網上發文，表示1月發現自己意外懷孕，前男友不想奉子成婚也不想承擔責任，一直逼她去做人工流產，最終兩人為此吵架繼而分手。豈料，前男友因醉駕亡，男家求少女留龍脈，惟少女憂未來的前途，最終決定墮胎，卻遭男家炮轟，「冷血會有報應」！

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該名台灣少女日前在匿名公社發帖，主題是「不是人死最大好嗎？」，她表示1月發現自己意外懷孕，前男友不想奉子成婚也不想承擔責任，一直逼她去做人工流產；

他連「人流」的手術費用都拿不出來，之後就我們吵架、分手。

被分手的少女跟他再沒有聯絡，但在這個月中，他的父母突然聯絡她，說他因醉駕車禍身亡。少女到靈堂弔唁他時，他的姊姊知道她懷孕一事，把少女拉到一邊說：

她知道我懷孕，如果我還沒做手術，希望我能生下來（因為他是獨子）。我不想答應她，畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開；現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？

隔天少女就去了做人工流產，他姊姊知道後，竟打電話給少女辱罵她一頓，

他姊姊打電話臭罵我一頓，說我冷血會有報應⋯⋯也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤，賠上未來。

少女補充指前男友家是低收入戶，他的父母經濟有壓力，現在也只是租樓住，他的姊姊要求她留龍脈時，也只說會「加減幫忙」，「但是小孩要隨他們姓，我想任何正常的女生都不會答應吧！」

貼文一出，即掀起熱議，大批網民認為少女做得對，「妳做的沒錯，沒必要為這種只為自己想的自私家庭付出，離遠一點是對的！！」、「正確的選擇，無緣的小孩不會怨妳的；生了，他（她）長大反而會怨妳」、「要留子嗣又不負責養大，加減幫忙是怎樣」、「你做得對，不需要遺憾愧疚」，有網民指不要以為小孩生下來就會自己長大，為了一個傳宗接代就要人家受苦受難，雖然很不希望無辜的小孩沒了，但是這樣生下來也是辛苦。

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責任編輯︰王明芳