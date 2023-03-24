  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傳宗接代】前男友醉駕亡男家求留後　被分手女友流產被轟：冷血有報應

親子 13:53 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣少女發現懷孕後，前男友要她墮胎，點知前男友醉駕身亡，男家竟要求她留香火。

情到濃時，容易搞出「人命」！有台灣少女日前在網上發文，表示1月發現自己意外懷孕，前男友不想奉子成婚也不想承擔責任，一直逼她去做人工流產，最終兩人為此吵架繼而分手。豈料，前男友因醉駕亡，男家求少女留龍脈，惟少女憂未來的前途，最終決定墮胎，卻遭男家炮轟，「冷血會有報應」！

最新影片推介：

靚太廚房
【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法　不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈

該名台灣少女日前在匿名公社發帖，主題是「不是人死最大好嗎？」，她表示1月發現自己意外懷孕，前男友不想奉子成婚也不想承擔責任，一直逼她去做人工流產；

他連「人流」的手術費用都拿不出來，之後就我們吵架、分手。

被分手的少女跟他再沒有聯絡，但在這個月中，他的父母突然聯絡她，說他因醉駕車禍身亡。少女到靈堂弔唁他時，他的姊姊知道她懷孕一事，把少女拉到一邊說：

她知道我懷孕，如果我還沒做手術，希望我能生下來（因為他是獨子）。我不想答應她，畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開；現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？

隔天少女就去了做人工流產，他姊姊知道後，竟打電話給少女辱罵她一頓，

他姊姊打電話臭罵我一頓，說我冷血會有報應⋯⋯也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤，賠上未來。

少女補充指前男友家是低收入戶，他的父母經濟有壓力，現在也只是租樓住，他的姊姊要求她留龍脈時，也只說會「加減幫忙」，「但是小孩要隨他們姓，我想任何正常的女生都不會答應吧！」

貼文一出，即掀起熱議，大批網民認為少女做得對，「妳做的沒錯，沒必要為這種只為自己想的自私家庭付出，離遠一點是對的！！」、「正確的選擇，無緣的小孩不會怨妳的；生了，他（她）長大反而會怨妳」、「要留子嗣又不負責養大，加減幫忙是怎樣」、「你做得對，不需要遺憾愧疚」，有網民指不要以為小孩生下來就會自己長大，為了一個傳宗接代就要人家受苦受難，雖然很不希望無辜的小孩沒了，但是這樣生下來也是辛苦。

點擊下圖，睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好
18:49 2022/03/25
【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好
【傳宗接代】45歲港女乳癌康復無法生育　男友為圓爸爸遺願出軌
18:10 2022/12/21
【傳宗接代】45歲港女乳癌康復無法生育　男友為圓爸爸遺願出軌
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光
11:45 2023/03/08
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光

你可能感興趣

【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好
18:49 2022/03/25
【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好
【傳宗接代】45歲港女乳癌康復無法生育　男友為圓爸爸遺願出軌
18:10 2022/12/21
【傳宗接代】45歲港女乳癌康復無法生育　男友為圓爸爸遺願出軌
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光
11:45 2023/03/08
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光
網絡熱話 醉駕 分手 懷孕

最高瀏覽

劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明