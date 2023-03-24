【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】

▲ 陳凱琳產後兩個月大晒修身成果。

港姐冠軍陳凱琳（Grace）2018年結婚後4年抱3，先後誕下4歲大仔鄭承悅（Rafael）、2歲半二仔鄭承亮（Yannick）及剛於今年1月出世的細仔Carlos，一家五口幸福滿載。近年轉型為KOL的Grace，成功開拓內地市場，小紅書坐擁31.6萬粉絲，不時更新社交平台拍片與網民分享，人氣高企。

【三胎媽媽】產後復出拍片露小蠻腰瘦過未生前 陳凱琳一部位離奇凸起變啡

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細仔出世兩個月，Grace已火速修身成功，在最新一段影片中大晒產後修身成果。她穿上sports bra及瑜伽褲，大方展示fit爆身材，四肢纖瘦、小蠻腰目測只有20吋，網民大讚身材似足少女，完全看不出生過的痕跡！

作為人氣KOL的Grace拍片絕不馬虎，自編自對自演，找來老公鄭嘉穎夫婦檔一同出鏡。鄭嘉穎假裝不滿老婆打扮性感，以為脫衣為對方遮擋時，原來打算自己騷埋一份，兩夫妻打情罵俏，相當搞笑。她留言：

被老公發現了

居然還想搶我風頭

你們想看嘉穎秀身材嗎？

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不過網民就將焦點放到Grace的上圍，指上圍比以往縮水，而且胸型奇怪，有網民則認為她畢竟已是三孩之母：「三個孩子的媽媽了比普通人算好太多了。」大讚母愛偉大。

亦有網民跪求腹部修身秘訣。其實過去，Grace曾經分享過自家炮製的「排毒秘方」，每逢星期一都會飲用自製排毒美顏蔬果汁，把半條青瓜、一個青蘋果、一束西芹、三分一個苦瓜以及兩個西蘭花，加水放入攪拌機打成汁飲用，有助腸道排毒，每星期重啟腸胃一次。

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