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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書

社會 10:41 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

今日（24日）凌晨5時許，深水埗富昌邨保安員報案，指發現一名女子由高處墮下，倒臥在富悅樓對開地上。救援人員到後，經檢驗證實墮樓女子已告不治。

經警方初步調查，死者姓林26歲，是上址住戶，現場檢獲遺書，惟尋死原因有待進一步了解，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：解青羽

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