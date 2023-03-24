【珍惜生命】深水埗富昌邨26歲女子墮樓身亡　現場檢獲遺書

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今日（24日）凌晨5時許，深水埗富昌邨保安員報案，指發現一名女子由高處墮下，倒臥在富悅樓對開地上。救援人員到後，經檢驗證實墮樓女子已告不治。

經警方初步調查，死者姓林26歲，是上址住戶，現場檢獲遺書，惟尋死原因有待進一步了解，死因有待驗屍後確定。

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記者：解青羽