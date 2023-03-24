  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一語成讖】59歲男子買彩券中獎突意外摔死　生前1句話成死亡預言

健康 11:50 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

英國一名59歲男子買完彩券中獎後，不慎從梯間摔落身亡。其過世前講的最後一句話，可謂「一語成讖」。

許多人都會渴求中獎，但英國一名59歲男子，卻在買完彩券中獎後，不慎從梯間摔落身亡，數日後家人才得知其中了彩券，獲獎金額高達英鎊790萬元（約港幣7,600萬元）。家人固然心痛不已，但最離奇是男子的女兒憶起，父親意外過世前講的最後一句話，可謂一語成讖。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

綜合外媒報道，英國格拉斯哥市（Glasgow）59歲男子Andrew Gillion多年來持續有買彩券的習慣。在一次他和鄰居夾份買彩券後，在未開彩前夕，他從朋友家中的樓梯摔落，扭斷脖子，經緊急開刀做手術後，最終他仍然因傷勢過重，在2022年1月7日宣告不治，令他的家人深陷傷痛。

而在他離世後數天，開彩後證實他中了高達英鎊790萬元（約港幣7,600萬元）的大獎。由於他是和人合買，因此實際上，他可以領取的金額是英鎊8,092元（約港幣7.8萬元）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Andrew的32歲女兒Lisa Thomas為父親的離世傷痛不已，她表示當獲悉中獎一刻，她並無喜悅。而她亦想起父親曾跟她說：「我中獎了你不會笑的」，結果一語成讖。

即使到現在，Lisa稱仍感到父親常常在自己身邊，認為如果爸爸仍在世，會將獎金用來家庭旅行上，帶一家人去佛羅里達州度假，因為那是Lisa結婚的地方，也是Andrew經常說是「他想去的地方」。

Lisa表示，爸爸一直堅信自己會中大獎，而願望最終也成真，遺憾是父親已無法親身領獎。雖然仍未計劃如何使用這筆款項，但Lisa形容，這是亡父給她的最後禮物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【一語成讖】21歲KOL騎電單車遭衝撞慘死　7日前發文成死亡預言
13:27 2023/01/09
【一語成讖】21歲KOL騎電單車遭衝撞慘死　7日前發文成死亡預言

你可能感興趣

【一語成讖】21歲KOL騎電單車遭衝撞慘死　7日前發文成死亡預言
13:27 2023/01/09
【一語成讖】21歲KOL騎電單車遭衝撞慘死　7日前發文成死亡預言
網絡熱話 格拉斯 英國

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明
10:38 2023/03/23
【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明