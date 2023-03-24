【一語成讖】59歲男子買彩券中獎突意外摔死　生前1句話成死亡預言

▲ 英國一名59歲男子買完彩券中獎後，不慎從梯間摔落身亡。其過世前講的最後一句話，可謂「一語成讖」。

許多人都會渴求中獎，但英國一名59歲男子，卻在買完彩券中獎後，不慎從梯間摔落身亡，數日後家人才得知其中了彩券，獲獎金額高達英鎊790萬元（約港幣7,600萬元）。家人固然心痛不已，但最離奇是男子的女兒憶起，父親意外過世前講的最後一句話，可謂一語成讖。

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綜合外媒報道，英國格拉斯哥市（Glasgow）59歲男子Andrew Gillion多年來持續有買彩券的習慣。在一次他和鄰居夾份買彩券後，在未開彩前夕，他從朋友家中的樓梯摔落，扭斷脖子，經緊急開刀做手術後，最終他仍然因傷勢過重，在2022年1月7日宣告不治，令他的家人深陷傷痛。

而在他離世後數天，開彩後證實他中了高達英鎊790萬元（約港幣7,600萬元）的大獎。由於他是和人合買，因此實際上，他可以領取的金額是英鎊8,092元（約港幣7.8萬元）。

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Andrew的32歲女兒Lisa Thomas為父親的離世傷痛不已，她表示當獲悉中獎一刻，她並無喜悅。而她亦想起父親曾跟她說：「我中獎了你不會笑的」，結果一語成讖。

即使到現在，Lisa稱仍感到父親常常在自己身邊，認為如果爸爸仍在世，會將獎金用來家庭旅行上，帶一家人去佛羅里達州度假，因為那是Lisa結婚的地方，也是Andrew經常說是「他想去的地方」。

Lisa表示，爸爸一直堅信自己會中大獎，而願望最終也成真，遺憾是父親已無法親身領獎。雖然仍未計劃如何使用這筆款項，但Lisa形容，這是亡父給她的最後禮物。

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責任編輯：羅嘉欣