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【AA制】拍拖結婚12年奉行AA制　女星苦訴食拉麵被老公追債$16

親子 12:40 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣女星丫頭（詹子晴）跟William拍拖結婚12年，一直奉行AA制。

男女拍拖奉行AA制很常見，但婚後仍堅守AA制，更極致到十多元也計算，未免太斤斤計較，隨時因而影響夫妻關係。台灣女星丫頭（詹子晴）分享跟老公去美國旅行的經驗，旅程中老公向她追討$16，令她瞬間失去理智。

拍拖結婚奉行AA制

綜合台灣傳媒報道，女星丫頭（詹子晴）與拍拖9年的王惟立（William），於2020年5月結婚，至今拍拖結婚已12年，兩人一起經營事業，婚姻幸福。不過，兩公婆日前擔任綜藝節目《11點熱吵店》的嘉賓時，分享去旅行的經歷，丫頭大呻老公斤斤計較，在美國旅行中向她追討2美元（約$16港元）。

丫頭上綜藝節目踢爆老公斤斤計較。（YouTube影片截圖）

丫頭提及與老公從婚前到結婚後，金錢財務分配都是奉行AA制，沒覺大問題，如去旅行機票都是各俾自己，不過她不至於計到足，日常俾錢，不會刻意要老公還錢，可是她大呻老公連少少錢都很在意，激嬲她。

最新影片︰

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沒散紙代出也計盡

有次，兩公婆去美國旅行，途中去食拉麵，丫頭身上剛好沒有零錢，順口問老公有沒有2美元（約$16港元）。之後回到酒店，老公即時追債，當下丫頭沒有意回，「我也沒想到我剛剛欠他兩塊這件事情，因為我就不會記在心上」，原來老公見她在返酒店中途，用百元鈔買彩票而找散零錢，就即時追債。

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丫頭聽後表示「間理智線爆掉」，嬲老公太計較，如果要AA各自付錢計到足，老公一定欠她很多錢，第1日從拉斯維加斯坐到LA的車資200美金（約1570港元）都是由她支付，亦沒有打算要問老公攤分一半。

此外，丫頭在節目上再呻另一件事，在機場想買一支乳酪，由於雙手拎太多行李，難取錢，請老公先付，結果William竟說︰「吓？我要付錢喔？」，再讓ㄚ頭非常嬲，只是幫手俾少少錢都在意。在場的William解釋「這個很冤枉」，發誓當下反應不是計較錢，只是覺得拿錢麻煩，因為習慣去機場前不會用錢，將銀包收好。

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責任編輯︰王明芳

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