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【廉政狙擊】黃智雯為救胡定欣慘變替死鬼　入行15年首演死亡角色

娛樂 11:55 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》在今晚（3月24日）及明晚（3月25日）連續播出最後3集。之前傳《廉政狙擊》結局將「死得人多」，昨晚（3月23日）及今晚的《廉政狙擊》先後有兩大重要角色陣亡，分別是奸變忠的「無間道」畢Sir（陳展鵬飾），以及全劇最純品的家晴（黃智雯飾）。

昨晚劇情講對以凡（吳卓羲飾）一往情深的家晴，因以凡以懷疑屠敏（胡定欣飾）利用家晴調查自己為由提出分手，並直斥屠敏「不擇手段」。

大受打擊的家晴潛入屠敏辦公室翻看機密文件，並將重要證據偷拍給以凡；知道遭好姊妹「出賣」的屠敏與家晴發生爭執，並著單純的家晴離開以凡。

為友情傷重身亡

另邊廂，以凡及卓廷光（黃智賢飾）得悉遭屠敏設局後，廷光即找人打斷屠敏另一隻腳，千鈞一髮之際家晴趕到救起屠敏，混亂間家晴慘中鐵鎚重傷昏迷，延至今晚一集傷重不治。

家晴臨終前，屠敏、子峰（黃宗澤飾）、繼明（王浩信飾）及曉山（蔡思貝飾）等齊集醫院送別好友，唯獨家晴一直最期待的以凡一直未有現身，最終家晴哼著《友共情》撒手人寰，情景傷感。

《廉政狙擊》

更洋蔥的是，原來家晴生前錄了一首以「友情」為主的歌曲送給子峰、繼明、以凡及屠敏，該首歌曲將會在今晚播出一集曝光。

劇組為此找來負責《廉政》所有配樂的音樂人莊冬昕、為該首原創歌曲作曲，雖然Mandy已非首次為《廉政》獻聲，但由於該首曲算是度身訂造，所以黃智雯（Mandy）受訪時坦言錄音時興奮又緊張：「當我知道有屬於自己角色嘅原創歌真係好開心又好榮幸，第一我未試過喺原創劇入面唱歌啦，仲要係原創歌曲，所以入到錄音室又興奮又緊張。

其實首歌唔係好長，melody好簡潔有文青感，我收到到嘅指引係錄出嚟要完全唔係黃智雯，要有種台灣小清新嘅感覺。」

為角色苦練結他

Mandy續指，為劇集灌錄所有歌曲過程順利，前後共花了4至6小時，並笑言獲工作人員讚賞可以出道做歌手：「我都希望如果將來真係有機會唱歌，會有新嘅感覺畀到觀眾，因為始終拍劇咁多年會有框框，都希望透過唔同嘅角色或者唱歌，將唔同嘅面向帶畀觀眾睇。」

翻查資料，Mandy自小已與音樂結緣，除了先後找來胡蓓蔚及譚嘉儀等學唱歌力求進步外，小時候還曾學過打鼓、彈結他及鋼琴，更為了演好家晴這個歌手角色，專誠再找專人一對一練結他，相當專業；其實《廉政》開播後，Mandy的歌聲一直備受關注及好評，證明努力是有回報。

提議加插唱歌場面

談到全劇最深刻場口，Mandy指是家晴離世一幕，並驚爆演出經驗足足15年的她，原來是第一次接到會死的角色：「我今次係第一次個角色會死，同埋我覺得佢都帶住遺憾離開，因為去到最後臨斷氣嗰刻，佢依然希望以凡會出現，我記得喺現場我有同導演講，方家晴一生就係一個情字，親情、友情、愛情，仲有音樂都係佢人生重要一部分。」

所以她提議：「不如佢唱住《友共情》離開人世，因為家晴窮盡一生就係希望搵番呢幾位朋友，唱住歌佢會完結得好有記憶點，亦都好代表到家晴嘅一生。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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